Sciopero aerei mercoledì 9 aprile, si ferma EasyJet ma non solo: quali sono i voli garantiti

Rischio ritardi e cancellazioni sui voli in programma il 9 aprile. Il sindacato Cub trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale il personale del comparto aereo, una protesta che si aggiunge all’agitazione dei lavoratori del trasporto ferroviario indetta per la stessa settimana. Rimarranno a terra per 4 ore anche gli assistenti di volo di EasyJet, diversi disagi sono attesi nelle fasi di imbarco e gestione dei bagagli dei principali scali italiani.

Lo sciopero aereo

Lo sciopero aereo è stato proclamato per quattro ore dal sindacato Cub per gli addetti del settore, inclusi i lavoratori Enac, nella giornata di mercoledì 9 aprile, dalle 10.30 alle 14.30. Incroceranno le braccia gli assistenti di volo e gli addetti a terra, alle operazioni di rampa, ai check-in e all’handling.

La sigla sindacale ha motivato lo sciopero con il peggioramento delle condizioni contrattuali, dalla riduzione dei salari alle scarse garanzie su salute e sicurezza sul lavoro, dalle mancate maggiorazioni previste per i turni domenicali alle carenze di dispositivi di protezione individuale.

Fonte foto: ANSA

Negli aeroporti di Linate e Malpensa il personale di Sea, la società che gestisce i due scali milanesi, l’agitazione durerà dalle 12 alle 14.

Più lungo lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl T.A per i dipendenti Gesap, gestore dell’aeroporto di Palermo, che si fermeranno dalle per 8 ore, dalle 10.30 alle 18.30.

A terra gli assistenti di volo EasyJet

Dalle 10.30 alle 14.30 avrà luogo anche lo sciopero degli assistenti di volo di EasyJeat.

In caso di cancellazione di un volo della compagnia low cost, i viaggiatori possono usufruire di tre opzioni, come ricordato dall’azienda:

riprenotare gratuitamente un altro volo (anche con partenza o arrivo alternativi),

richiedere un voucher del valore del biglietto valido per 12 mesi

ottenere un rimborso completo sul metodo di pagamento usato

I voli garantiti

Le proteste potranno aver ripercussioni sulla regolarità del servizio degli aeroporti in tutta Italia, è consigliato in ogni caso di chiedere informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo alla compagnia aerea di riferimento.

Enac ha sottolineato che durante gli scioperi sono garantiti comunque i voli nelle fasce orarie di tutela 7-10 e 18-21.