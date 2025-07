Sciopero aerei sabato 26 luglio, 4 ore di stop e disagi per i viaggi: la lista dei voli garantiti

Giornata di ritardi e possibili cancellazioni sui voli in tutta Italia. Il personale di terra e di bordo di tutti gli aeroporti del Paese sarà coinvolto nello sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalle sigle di categoria per sabato 26 luglio. Agitazione che potrebbe portare rimandare gli orari di partenza e arrivo degli aerei.

Lo sciopero nazionale

Per la giornata del 26 luglio, la sigla Cub Trasporti ha indetto lo sciopero nazionale dalle 13 alle 17 del personale di tre settori, aereo, aeroportuale e dell’indotto, tranne che per i voli da e per Palermo.

Si tratta dei lavoratori delle aziende a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering, Assologistica e Fairo: dai piloti agli assistenti di volo, da personale impiegato nei check-in a quello per i bagagli.

ANSA

Disagi per uno degli ultimi scioperi a Fiumicino

Flai trasporti e servizi ha annunciato lo sciopero nazionale nella stessa fascia oraria anche degli addetti di Assohandlers.

Lo sciopero di Volotea

Incroceranno le braccia per quattro ore in tutta Italia anche i dipendenti di Volotea, in seguito alla protesta proclamata da Uiltrasporti sempre dalle 13 alle 17, ad eccezione dei voli da e per l’aeroporto di Palermo.

Per la giornata di sabato il vettore ha comunicato la cancellazione di due voli, da Verona a Cagliari e viceversa.

Gli altri stop nel trasporto aereo

Lo sciopero è stato indetto anche dalla sigla Usb dalle 13 alle 17 per quanto riguarda i lavoratori dello scalo romano di Fiumicino impegnati nelle aziende aeroportuali associate a Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandler Federcatering e del personale di terra delle compagnie aeree, oltre a quelli dell’indotto.

Stessi orari per lo stop proclamato a Milano da Fit Cisl per gli addetti di Swissport Italia nell’aeroporto di Linate, esclusi gli aerei in partenza e in arrivo da Palermo.

I voli garantiti

L’Ente per l’aviazione civile Enac raccomanda ai viaggiatori di consultare l’elenco degli aerei garantiti sul proprio sito, relativo a tutti i voli nazionali già in corso all’inizio degli scioperi.

La lista riporta i voli: