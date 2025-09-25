Sciopero aerei venerdì 26 settembre, coinvolto il personale di Wizz Air e Volotea: stop di 24 ore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Venerdì 26 settembre si preannuncia una giornata complicata per i viaggiatori: è stato infatti proclamato uno sciopero che coinvolgerà in modo esteso il settore del trasporto aereo e aeroportuale. Come comunicato dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), si fermeranno per 24 ore sia il personale di Wizz Air Malta sia quello di Volotea, con la conseguenza di probabili ritardi e cancellazioni in tutto il Paese.

Le ragioni dello sciopero del 26 settembre

Come riporta Adnkronos, alla mobilitazione parteciperanno anche i lavoratori aeroportuali e dell’indotto, sempre per l’intera giornata, mentre il personale delle aziende di handling associate Assohandlers incrocerà le braccia dalle 10 alle 14.

Le motivazioni dell’agitazione sono molteplici. Per quanto riguarda Volotea, lo sciopero è stato indetto da Uiltrasporti, che denuncia il “mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo”.

ANSA

Nonostante i buoni risultati economici della compagnia in Italia, i dipendenti lamentano stipendi troppo bassi e l’assenza di tutele sociali adeguate.

A sostegno della mobilitazione anche la Cub-Trasporti e l’Usb, che oltre alle questioni salariali sottolineano il tema dell’aumento dei carichi di lavoro e delle condizioni considerate insostenibili, soprattutto in scali strategici come Malpensa.

I sindacati di base legano inoltre la protesta alla campagna internazionale contro l’invio di armamenti, chiedendo di “abbassare le armi e alzare i salari”.

I voli garantiti e le fasce di tutela

Come in ogni sciopero del comparto aereo, l’Enac ricorda che rimangono valide le fasce orarie di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali i voli dovranno essere comunque effettuati.

Saranno inoltre assicurati i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera, i voli charter già autorizzati e quelli di Stato, militari, di emergenza e sanitari.

Sul sito ufficiale dell’Ente è disponibile la lista completa dei collegamenti garantiti.

Per chi deve volare, il consiglio è di organizzarsi con anticipo e tenere monitorati gli aggiornamenti forniti dalle compagnie e dagli aeroporti.

I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione

In caso di volo cancellato, la normativa europea Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri.

Le compagnie devono offrire assistenza con pasti, bevande ed eventuale sistemazione in albergo, oltre alla possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo.

Per i viaggiatori, dunque, è importante consultare in anticipo il proprio vettore e verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.