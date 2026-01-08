Sciopero aerei venerdì 9 gennaio, stop a voli Easyjet e Vueling ma si ferma pure il personale di diversi scali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Aerei a rischio per molti viaggiatori venerdì 9 gennaio a causa dello sciopero a cui si prevede aderiranno diversi lavoratori. Gli scali in cui si stima che ci saranno più disagi sono quelli milanesi di Malpensa e Linate. In particolare, potrebbero riscontrare problemi i passeggeri che hanno deciso di acquistare i biglietti di voli Easyjet e Vueling Airlines.

Sciopero aerei di venerdì 9 gennaio, a rischio i voli Easyjet e Vueling Airlines

Lo sciopero coinvolgerà diversi segmenti del settore aeroportuale a livello nazionale. Le manifestazioni riguarderanno sia il personale di terra sia quello navigante, con astensioni previste su diverse fasce orarie e, in alcuni casi, sull’intera giornata. L’agitazione è promossa in gran parte dalle sigle del sindacalismo di base e in alcuni casi anche dai confederali.

Come sottolineato da Cub Trasporti Lombardia, si tratta del primo sciopero nazionale dei lavoratori dell’handling.

Situazione complessa a Malpensa e Linate

Venerdì 9 gennaio si preannuncia una situazione complessa a Linate dove a incrociare le braccia sarà il personale di Swissport Italia, che garantisce i servizi di terra a Ita Airways, con uno stop di 24 ore proclamato da Uilt e Filt-Cgil.

A scioperare nel medesimo scalo milanese sarà anche il personale di Airport Handling, con uno sciopero nazionale di 24 ore promosso da Cub Trasporti che interesserà anche Malpensa.

La mobilitazione coinvolgerà anche i dipendenti delle aziende di handling associate ad Assohandlers, per le quali Cub Trasporti ha organizzato uno sciopero nazionale di quattro ore, nella fascia oraria che va dalle 13 e alle 17.

Inoltre ci sarà l’astensione del personale navigante di Easyjet, con una mobilitazione di 24 ore indetta da Usb Lavoro Privato. A questa si aggiunge quella degli assistenti di volo di Vueling, che si fermeranno per otto ore, dalle 10 alle 18, su iniziativa della Rsa Filt-Cgil/Anpac.

A Malpensa, per quanto riguarda le attività di handling e il relativo sciopero, potrebbero verificarsi disagi su partenze e arrivi, in particolare nelle fasce orarie più a rischio. Non si escludono ritardi e cancellazioni.

Le fasce orarie di tutela e i motivi dello sciopero

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha sottolineato che durante gli scioperi sono garantite le cosiddette “fasce orarie di tutela”: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21 i voli, al di là delle mobilitazioni, dovranno comunque essere effettuati.

Per quel che riguarda i motivi dello sciopero, le organizzazioni sindacali spiegano che le agitazioni sono promosse per far ottenere migliori condizioni di lavoro, maggiori tutele contrattuali e gestione più equa dei carichi occupazionali.