Sciopero aereo lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo durante le Olimpiadi, Salvini contro sindacati: "Affronto"

I sindacati del settore del trasporto aereo hanno annunciato che non seguiranno le indicazioni della Commissione di garanzia e che svolgeranno gli scioperi di febbraio e marzo nelle date inizialmente previste, il 16 e il 7 rispettivamente, nonostante in quei giorni si svolgano le Olimpiadi invernali. Critico Salvini, che ha parlato di “affronto”.

Scioperi del trasporto aereo confermati il 16 febbraio e il 7 marzo

Il comunicato delle sigle sindacali dei trasporti ha ribadito che le mobilitazioni non saranno spostate per accomodare le esigenze degli spettatori delle Olimpiadi.

Il 16 febbraio lo sciopero sarà di 24 ore, e parteciperanno il personale di Ita Airways, della società Alha Aeroporto di Milano Malpensa, della Airport handling di Milano Linate e Malpensa e gli assistenti di volo di Vueling.

Il 7 marzo invece sono in programma le mobilitazioni del personale Enav di Roma, indette da Astra per 8 ore, di Rsa Filt-Cgil/Fast-Confsal-Av per 8 ore, di Rsa Ugl-Ta per 4 ore e di Rsa Uilt-Uil per 4 ore.

I sindacati ribadiscono che gli scioperi sono stati proclamati per protestare contro la mancanza di disponibilità delle aziende del settore a trattare sui rinnovi contrattuali.

La reazione di Salvini

Dura la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha convocato i sindacati al dicastero domani 13 febbraio alle ore 10:00 per discutere della decisione.

Il ministro ha parlato della scelta di ignorare le indicazioni della Commissione di vigilanza come di un “affronto“:

I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani

La decisione della Commissione di vigilanza

Il comunicato della Commissione era arrivato nella giornata di ieri 11 febbraio, ed era stato giustificato proprio con la presenza di gare delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina.

La richiesta ai sindacati, che non poteva essere un obbligo visto che gli scioperi non violano alcuna legge, era di spostare le date al 24 febbraio e al 4 marzo, tra i due eventi, quando non sono in programma gare.

La risposta dei sindacati era stata molto dura. Il Cub trasporti aveva accusato l’Autorità di Garanzia di non essere imparziale e di rispondere agli ordini del Governo:

anche stavolta, la Commissione di Garanzia non prova neppure più a mascherare la sua funzione di organismo politico al servizio del governo di turno.