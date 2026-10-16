Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Venerdì 16 ottobre alle ore 23 terminerà lo sciopero all’ex Ilva di Taranto, mentre il blocco stradale sulla statale 106, davanti alla raffineria Eni, termina subito. Lo riferisce l’ANSA. Al momento viene solo mantenuto il presidio dei lavoratori sulla statale 7 nei pressi dello stabilimento siderurgico, come deciso i sindacati metalmeccanici al termine dell’assemblea con i lavoratori.

Nel frattempo l’arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha chiesto una legge speciale per la città, nuove prospettive occupazionali e un modello di sviluppo che tuteli la salute dei cittadini.

“Abbiamo chiesto salute e siamo stati ignorati. Abbiamo chiesto lavoro e lo stiamo perdendo”, ha dichiarato l’arcivescovo. “Non si può più produrre acciaio come nel ‘900 – ha aggiunto – non ci si può ammalare e morire per l’acciaio, non si può tenere in ostaggio una comunità”.

“È tempo di risarcire”, ha proseguito Miniero, parlando di una città segnata dalle difficoltà economiche e dalla partenza dei giovani.

Miniero ha incitato a restare vicini agli operai, preoccupati per il proprio salario, ma anche a una comunità che da anni chiede risposte sulla salute. Alla politica ha domandato “chiarezza e lungimiranza”, concludendo con un appello all’unità: “Riconciliamoci con la nostra comunità e ricostruiamola insieme”.