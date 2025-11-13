Sciopero Atac venerdì 14 novembre a Roma, stop di 24 ore per metro e autobus con due fasce di garanzia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Venerdì 14 novembre è in programma a Roma uno sciopero Atac di 24 ore che metterà a rischio i mezzi pubblici, provocando disagi a chi dovrà spostarsi in città. Due le fasce di garanzia previste: il servizio verrà assicurato da inizio del servizio diurno fino alle ore 8,29 e dalle ore 17 alle ore 19,59.

Chi ha proclamato lo sciopero Atac di 24 ore a Roma

Lo sciopero Atac di 24 ore previsto nella giornata di venerdì 14 novembre è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl.

L’agitazione avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 fino alla fine del servizio diurno. Il servizio sarà assicurato nelle due fasce di garanzia: dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8,29 e dalle ore 17 alle alle ore 19,59.

Mezzi pubblici a rischio a Roma per lo sciopero Atac.

I servizi a rischio per lo sciopero Atac di venerdì 14 novembre

I mezzi pubblici di Roma sono a rischio per lo sciopero Atac proclamato per venerdì 14 novembre.

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre non verrà garantito il servizio delle linee bus notturne. Sarà garantito, invece, il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le ore 24, ossia le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre verrà garantito il servizio delle linee bus notturne (cioè le linee il cui nome inizia per N). Non saranno garantite dopo le ore 24, le linee diurne con corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-301-451-664-881-916 né le corse delle linee A, B/B1 e C della metropolitana previste oltre le ore 24.

Durante le ore d’agitazione, nelle stazioni eventualmente aperte non verrà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, né quello delle biglietterie. Rimarranno aperti i parcheggi di interscambio e il servizio delle biglietterie online non subirà interruzioni.

Durante lo sciopero, nelle stazioni metro non sarà possibile usare i bike box, a eccezione delle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino. Il deposito o il ritiro della biciclette potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero. Durante lo sciopero non sarà, inoltre, possibile usare i locker per il ritiro di merce nelle stazioni eventualmente chiuse.

I servizi regolari nonostante lo sciopero di venerdì 14 novembre a Roma

Nella giornata di venerdì 14 novembre sarà regolare a Roma il servizio sulle linee gestite da Cotral, da Trenitalia e dagli operatori privati.