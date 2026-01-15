Sciopero Atm 15 gennaio 2026 a Milano, si fermano i mezzi: metro, bus e tram garantiti solo dalle 15 alle 18

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Primo sciopero dell’anno a Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio 2026, si fermano i mezzi pubblici per via dell’agitazione del personale Atm indetto dal sindacato AL Cobas. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee della metropolitana, di bus e tram della città, ad eccezione delle fasce di garanzia previste, tra le 15 e le 18.

Sciopero Atm 15 gennaio 2026 a Milano

Il nuovo anno a Milano inizia all’insegna dei disagi sul fronte della mobilità. Dopo lo sciopero dei taxi di martedì, oggi giovedì 15 gennaio 2026 c’è quello dei mezzi pubblici e del personale Atm.

Per la giornata di oggi il sindacato AL Cobas “ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”, si legge in una nota sul sito ufficiale dell’azienda dei trasporti milanese.

ANSA

Sono pertanto possibili disagi nelle corse di metropolitana, bus e tram in città.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato contro la “liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm”.

A spiegare le motivazioni dell’agitazione è stato lo stesso sindacato AL Cobas, in una nota pubblicata da Atm.

I sindacati contestano anche la “reinternalizzazione” dei servizi del trasporto pubblico locale ceduti in appalto e/o subappalto di Milano e hinterland.

E ancora il progetto “Milano Next” e la “trasformazione di Atm in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi”.

I sindacati inoltre chiedono aumenti salariali e la trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time ai conducenti che ne fanno richiesta.

Le fasce di garanzia

Atm fa sapere che tutte le linee della metropolitana sono in servizio.

La prima fascia di garanzia prevista per lo sciopero è terminata alle 8.45 e tutte le linee sono attive.

La seconda fascia oraria garantita per la circolazione di bus, tram e metro è prevista dalle 15 alle 18.

Dopo le 18 e fine al termine del servizio quindi il servizio di trasporto dei mezzi pubblici a Milano potrebbe non essere garantito.

Sciopero dei mezzi anche a Monza

Oltre al personale Atm a Milano, l’agitazione indetta dai Cobas potrà coinvolgere anche i lavoratori della Net di Monza, che gestisce il trasporto bus nell’hinterland milanese.

A Monza lo sciopero del personale Net ha orari differenti: dalle 9 alle 11.50 e poi dalle 14.50 fino al termine del servizio.