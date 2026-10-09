Sciopero Atm a Milano 9 ottobre fino alle 15 e dalle 18, chiuse linee metro M1-M2-M3: bus e tram in servizio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Come annunciato da Azienda Trasporti Milanesi, nella giornata del 9 ottobre è stato proclamato uno sciopero fino alle 15 e dalle 18. Gli aggiornamenti via social hanno confermato la chiusura delle linee metro M1, M2 e M3 dalle 8.45, mentre M4 e M5 sono rimaste aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio, con possibili maggiori tempi di attesa alle fermate.

Sciopero Atm a Milano 9 ottobre, i motivi

Come riporta MilanoToday, lo sciopero è stato indetto da alcuni sindacati.

La sigla Ai Cobas ha indetto la protesta per contestare le privatizzazioni, le gare d’appalto e le liberalizzazioni dei servizi del gruppo Atm.

Tra le richieste, la conversione dei contratti da part time a full time e aumento salariale di 150 euro netti

Confial Trasporti ha proclamato lo sciopero per rivendicare il mancato adeguamento degli impianti per le persone non vedenti, la gestione dei turni e delle pause del personale di guida, la viabilità e l’impiego dei bus elettrici.

La sigla sindacale contesta anche l’insufficiente assegnazione di alloggi aziendali ai dipendenti, l’assenza di convenzioni con i centri di assistenza fiscale e il trattamento fiscale e retributivo di alcuni istituti interni alla società.

Le fasce di garanzia

Nel corso della giornata del 9 ottobre, ATM comunicherà eventuali disagi e chiusure di linee come annunciato sui social.

L’ipotesi è che autobus e tram potrebbero non essere in servizio fino alle 15 e dalle 18 a fine servizio, con una fascia di garanzia dalle 15 alle 18.

Disagi previsti anche per le linee della metropolitana.

Il secondo blocco di sciopero

Per conoscere con sicurezza eventuali chiusure o autobus e tram non in servizio sarà necessario attende la fine del secondo blocco di sciopero.

Così come avvenuto alle 8.45, con la comunicazione da parte di ATM delle linee della metro chiuse, anche poco dopo le 18 verranno rese note le linee che resteranno chiuse e che saranno coinvolte nello sciopero.

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