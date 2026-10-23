Sciopero autotrasportatori, blocchi tir rimossi in Campania: chi resta rischia reclusione e multe da 1000 euro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I blocchi dei tir in Campania per lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro carburante sono stati rimossi nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Nel Casertano e nel Salernitano, tutti i presidi sulla rete autostradale sono terminati. Sciolto dai manifestanti anche il presidio a Napoli, nella zona del varco Bausan. Anche il blocco sulla statale 106 nelle località di Passovecchio e Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, è finito.

Sciopero autotrasportatori, sciolti i blocchi dei tir in Campania e file alle pompe

Molti distributori di carburante hanno esaurito le scorte. Davanti alle pompe aperte si registrano lunghe file. Lento il ritorno alla normalità per i supermercati, rimasti completamente vuoti di gran parte dei prodotti e per i quali ora ricomincia l’approvvigionamento. Secondo il vicepresidente di Confcom, Mauro Lusetti, servirà una settimana per il ritorno alla normalità.

Alla Prefettura è stato consegnato un documento con tre richieste: prezzo bloccato del carburante per l’autotrasporto professionale, forte defiscalizzazione dei contributi a sostegno di imprese e dipendenti e riattivazione dell’Osservatorio sui costi del trasporto.

La categoria ha spiegato che, se non arriveranno risposte concrete sul pacchetto di richieste durante il tavolo in programma il 27 ottobre con il ministro delle Infrastrutture, la mobilitazione verrà immediatamente ripristinata.

Le misure del governo: aiuti tramite credito d’imposta e contributi diretti

Il governo ha approvato un decreto, stanziando 175,2 milioni di euro di aiuti destinati ad autotrasporto, agricoltura e pesca. La quota maggiore, 105,2 milioni, è riservata agli autotrasportatori; seguono i 60 milioni per il settore agricolo e i 10 milioni per la pesca.

Meloni ha parlato di aiuti tramite “credito d’imposta e contributi diretti”.

Segnalate ritorsioni contro chi vuole riprendere a lavorare

A Mattino 5 News è intervenuto Salvatore Bella del Comitato Trasportatori Siciliani. “Salvini ci ha concesso tutto. Noi rappresentiamo una parte degli autotrasportatori, quelli che fanno l’intermodalità e fanno grande distribuzione”, ha riferito Bella.

“Sblocco fondi delle autostrade del mare e il credito d’imposta sul gasolio: il ministro ci ha concesso tutto – ha ribadito – Abbiamo fatto ripartire 500 tir per i supermercati. I porti siciliani sono intasati, facciamo fatica a scaricare dalle navi”.

Bella ha anche dichiarato che ci sono stati episodi di ritorsioni dopo lo scioglimento del blocco, con gomme tagliate ad alcuni camion: “Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di scortarci, c’è un caos totale. Ci devono consentire di lavorare. Le Digos ci stanno accompagnando con i blindati dove c’è ancora qualche presidio attivo”.

A Mattino 5 News è intervenuto anche Remo Mirra, collega di Bella, in contrasto con quest’ultimo: “Nessuno impedisce loro di lavorare. Ma come fa a dire che ha avuto tutto quello che ha chiesto al ministro? Il credito d’imposta di cui parla è una cosa che già ci dovevano dare. Questo fattore era già stato deciso. Non capisco che entrate abbiano. Comunque ognuno è libero di fare quel che vuole”.

Multe: chi rischia

La premier Meloni, dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge con gli aiuti per autotrasporto, agricoltura e pesca, ha dichiarato che “in alcune zone pochi soggetti continuano a bloccare le strade”.

“Questa non è protesta, è intimidazione e l’intimidazione non la tolleriamo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio, che ha riferito di aver chiesto al ministro dell’Interno Piantedosi di accogliere la richiesta delle associazioni di garantire la libera circolazione delle merci. Inoltre ha detto che il governo userà “tutti gli strumenti che la legge ci offre, comprese le norme del decreto sicurezza che hanno reso reato il blocco stradale”.

ANSA

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha avvertito che se continueranno minacce e aggressioni “si passerà al fronte dell’ordine pubblico”.

Per la Commissione di garanzia “appare indispensabile adottare con la massima urgenza misure in grado di assicurare l’immediata ripresa degli approvvigionamenti di beni di prima necessità e farmaci alla cittadinanza e di carburante alla rete di pubblica distribuzione”.

“Tali misure possono essere adottate, in termini generali, anche nei confronti dei singoli che aderiscono alle azioni collettive”, si legge, e “l’eventuale inosservanza delle misure adottate con l’ordinanza viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 1000“.

La Commissione evidenzia “una situazione di emergenza che interessa ormai diverse aree del Mezzogiorno” e la necessità di “un intervento urgente in risposta al perdurante blocco dei trasporti”.

Chi rischia la reclusione

Fanpage.it ha contattato l’avvocato penalista Michelangelo Strammiello, domandando al legale fino a che punto può spingersi il controllo delle Forze dell’ordine e cosa rischiano gli autotrasportatori che bloccano le strade, dopo che il ministro Urso ha parlato di “conseguenze penali”.

“Per i singoli manifestanti che partecipano a un blocco stradale eseguito da più persone riunite – ha spiegato Strammiello – la pena va da 6 mesi a 2 anni di reclusione. Si tratta di una fattispecie aggravata introdotta dall’art. 14 del nuovo Decreto Sicurezza. Se poi il blocco compromette servizi essenziali o di pubblica necessità, parliamo di ambulanze e approvvigionamento di farmaci e beni di prima necessità, la pena per i partecipanti è la reclusione fino a 2 anni”.

Strammiello ha aggiunto che tale scenario è dovuto al nuovo Decreto Sicurezza: “Prima l’occupazione stradale era considerata intralcio ordinario e prevedeva solo una sanzione amministrativa pecuniaria. Il passaggio alla fattispecie penale si fonda sulla difesa delle infrastrutture strategiche e del diritto alla mobilità, vengono citati sia Schengen che la nostra Costituzione, e questo porta a giustificare l’intervento della pubblica autorità che rimuove il blocco”.

“In pratica – ha continuato il legale – l’autorità Stato dà in concessione la rete stradale, che è un’infrastruttura strategica, e per questo motivo ritiene che la stessa autorità possa rimuovere il blocco per ripristinare la libera circolazione su strada”.

Gli organizzatori dei presidi rischiano addirittura pene maggiori: “Per chi organizza, promuove o dirige la manifestazione che causa l’interruzione di un pubblico servizio, l’art. 340 del Codice Penale prevede la reclusione da 1 a 5 anni”.

Gli agenti, però, non possono arrestare gli autotrasportatori in flagranza. “In questo caso l’arresto non è consentito né in flagranza di reato né con il fermo. La legge prevede solo l’identificazione, la rimozione del blocco e l’invio della relazione al pm”, ha concluso l’avvocato.