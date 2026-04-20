Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protesta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. L’uomo si trovava a piedi in strada, impegnato nella protesta dei camion contro il caro carburante.

La ricostruzione sul camionista morto investito sull’A1

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da Il Mattino, il camionista, residente nel Napoletano, è stato ucciso mentre era in strada a protestare per il caro carburante.

La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale e il 55enne si trovava sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir. Lì è stato travolto dalla vettura.

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Denunciato il conducente dell’automobile

Il conducente dell’automobile che ha travolto il camionista sull’autostrada A1, durante lo sciopero degli autotrasportatori, si è fermato ed è stato denunciato.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi di rito.

La protesta contro il caro carburante degli autotrasportatori, organizzata da Trasportounito per il periodo dal 20 al 25 aprile, è poi finita poco prima delle 5 del mattino di lunedì 20 aprile.

Sciopero degli autotrasportatori: la protesta

La mobilitazione degli autotrasportatori è a carattere nazionale: lo stop è scattato dalla mezzanotte del 20 aprile e andrà avanti fino alle ore 24 di sabato 25 aprile.

La protesta di 144 ore è stata decisa da Trasportounito per quella che è stata definita un'”assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante”. Secondo gli organizzatori dello sciopero, infatti, il caro carburante “incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”.

La protesta degli autotrasportatori potrebbe mettere a rischio la logistica e, di conseguenza, la distribuzione delle merci in supermercati e negozi. In Italia, infatti, ben il 92,1% del trasporto delle merci viaggia su strada. La conseguenza di ciò potrebbe essere un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali.

Lo stop del trasporto merci su gomma era già scattato in Sicilia nei giorni di scorsi. Lo sciopero era stato interrotto il 18 aprile.