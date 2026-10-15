Sciopero autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre in Calabria, Sicilia e Puglia per i prezzi di diesel e olio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dal 16 ottobre 2026 sono previste nuove mobilitazioni degli autotrasportatori in Calabria e Sicilia, mentre in Puglia proseguono le proteste spontanee di camionisti, agricoltori e lavoratori dell’ex Ilva. I motivi delle contestazioni sono il caro diesel, l’aumento dei costi di trasporto e, per il comparto agricolo pugliese, il crollo del prezzo dell’olio d’oliva.

Sciopero autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre, il motivo delle proteste

Non si tratta di uno sciopero nazionale unitario.

In Calabria è previsto un fermo dal 16 al 20 ottobre, mentre in Sicilia sono state annunciate iniziative con durate differenti, alcune delle quali fino al 22 ottobre.

Le proteste stanno già provocando disagi alla circolazione e all’approvvigionamento di carburante.

In alcune zone della Puglia, della Calabria e della Basilicata si registrano distributori senza benzina o gasolio, lunghe code e difficoltà nelle consegne delle merci.

Sciopero degli autotrasportatori in Calabria

Come riporta Avvenire, gli autotrasportatori calabresi della Fedralog hanno proclamato uno sciopero dal 16 al 20 ottobre per protestare contro l’aumento dei costi di gestione dei mezzi pesanti.

La principale difficoltà riguarda il prezzo del carburante, che incide direttamente sui bilanci delle imprese di trasporto.

Girolamo Giovinazzo, rappresentante del settore, ha spiegato che per molte aziende il problema riguarda ormai anche la disponibilità economica necessaria a proseguire l’attività.

“In molti casi non c’è la forza economica e la liquidità per poter garantire la circolazione dei nostri mezzi”, ha dichiarato.

Intanto, nel Cosentino, la situazione dei rifornimenti è già complicata.

Numerose stazioni di servizio hanno esaurito benzina e diesel, mentre davanti ai distributori ancora operativi si sono formate lunghe code.

Per il 16 ottobre sono inoltre annunciati presidi di agricoltori e operatori del settore a Rende, Montalto Uffugo e in altre località della provincia.

Sicilia, fermo dei Tir e proteste nei porti fino al 22 ottobre

Come riporta La Repubblica, in Sicilia la mobilitazione riguarda principalmente l’aumento del gasolio e dei costi dei collegamenti marittimi.

Il Comitato Trasporto Siciliano ha annunciato un fermo dei mezzi pesanti dal 16 al 20 ottobre, con la possibilità di proseguire la protesta.

Sono state inoltre annunciate iniziative nei porti fino al 22 ottobre.

Il coordinatore Salvatore Bella ha contestato soprattutto gli effetti del sistema europeo Ets, relativo alle emissioni, sui prezzi dei traghetti.

Secondo le associazioni di categoria, tra gli oneri ambientali e il rincaro dei carburanti il costo del trasporto marittimo può aumentare fino a 700 euro per biglietto.

Salvatore Bella ha dichiarato a La Repubblica: “Se il governo non ci convocherà, andremo avanti a oltranza. Rimarremo nei nostri piazzali”.

Secondo Confindustria Catania, a settembre il gasolio ha superato i 2,16 euro al litro, con un aumento di circa 35 centesimi rispetto a febbraio.

Puglia, blocchi stradali tra Foggia, Bari e Taranto

In Puglia le proteste interessano contemporaneamente autotrasportatori, agricoltori, olivicoltori e lavoratori dell’ex Ilva.

Nel Foggiano, a Cerignola e nei pressi del casello di Poggio Imperiale sull’autostrada A14, si sono registrati cortei e presidi con camion e trattori.

Altre manifestazioni hanno interessato il Brindisino, con rallentamenti e mezzi pesanti incolonnati.

A Taranto i lavoratori dell’ex Ilva hanno organizzato blocchi nelle vicinanze della raffineria Eni e dello stabilimento siderurgico.

Le proteste hanno coinvolto anche la statale 106 Jonica e la statale 7.

Le difficoltà nel trasporto del carburante stanno avendo conseguenze sui distributori e sui servizi pubblici.

L’azienda di trasporto locale Kyma Mobilità ha dovuto ridurre le corse in funzione delle scorte disponibili, mentre Kyma Ambiente ha segnalato possibili rallentamenti nella raccolta dei rifiuti.

Distributori senza carburante a Bari, code anche in Basilicata

Le proteste stanno creando problemi all’approvvigionamento delle stazioni di servizio.

In Puglia diversi distributori Enilive risultano a corto di carburante.

Anche alcuni impianti Ip e Q8 di Bari hanno segnalato scorte in esaurimento, a causa delle difficoltà nel ricevere nuovi rifornimenti da Napoli attraverso le strade interessate dai blocchi.

Come riporta La Repubblica, un operatore della Q8 a Bari ha descritto così la situazione: “Noi qui stiamo bene per un paio di giorni, ma poi non avremo niente più”.

Il presidente regionale di Assopetroli, Giuseppe Greco, ha avvertito che “i disagi rischiano di trasformarsi in un problema serio nell’arco di sette, otto giorni”.

Le difficoltà si estendono anche alla Basilicata, dove a Potenza e in altri Comuni si registrano code davanti alle pompe ancora rifornite.

A Matera è stato necessario l’intervento della Polizia municipale per regolare la circolazione nei pressi di alcune stazioni di servizio.

Negli aeroporti di Bari e Brindisi, invece, i rifornimenti risultavano regolari nella giornata del 14 ottobre, nonostante l’allerta legata alla disponibilità di carburante.

Olivicoltori in protesta per il crollo del prezzo dell’olio

Come riporta Il Post, in Puglia un altro fronte della mobilitazione riguarda il comparto olivicolo.

Gli agricoltori denunciano il calo del prezzo dell’olio d’oliva, mentre i costi necessari alla produzione, tra carburante, energia e irrigazione, continuano a pesare sui bilanci aziendali.

Secondo le rilevazioni Ismea, a ottobre il prezzo dell’olio sulla piazza di Bari è sceso a circa 4,30 euro al chilo, contro i circa 9 euro raggiunti nel 2025.

Si tratta delle quotazioni all’origine della filiera, non dei prezzi praticati nei supermercati.

Le associazioni dei produttori chiedono il riconoscimento dello stato di crisi, sostegni economici e maggiori controlli sull’origine dell’olio venduto.

La Regione Puglia ha messo a disposizione 30 milioni di euro per sostenere le aziende agricole e alleggerire i costi di produzione.

Pescatori in sciopero nazionale il 22 ottobre

Avvenire riporta che per il 22 ottobre è prevista una giornata di sciopero nazionale dei pescatori, accompagnata dall’annuncio di un blocco simbolico dello Stretto di Messina con circa cento pescherecci.

I pescatori chiedono un prezzo agevolato del gasolio, compreso tra 60 e 70 centesimi al litro, contro gli attuali valori indicati dalle associazioni intorno a 1,40-1,50 euro.

A Trapani parte della flotta è già ferma e alcuni operatori hanno consegnato i documenti di bordo alla Capitaneria di porto come forma di protesta.

Secondo il Gal Pesca Trapanese, negli ultimi dieci anni il prezzo del carburante è triplicato, mentre il reddito degli equipaggi si è ridotto dell’85%.

Il rischio per supermercati e consegne delle merci

Il prolungamento delle mobilitazioni potrebbe incidere sulla distribuzione delle merci, soprattutto dei prodotti alimentari deperibili.

In alcune località della Basilicata sono già state segnalate difficoltà di approvvigionamento e scaffali parzialmente vuoti nei supermercati.

L’Unatras, associazione dell’autotrasporto merci, ha chiesto al governo un confronto urgente sulla situazione del settore.