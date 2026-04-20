Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezzi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Italia è scattato lo sciopero nazionale degli autotrasportatori: uno stop di 144 ore dei trasporti su gomma, che proseguirà fino al 25 aprile, proclamato in protesta contro il caro carburante e quella che è stata definita una vera e propria emergenza. Lo sciopero di 6 giorni, deciso nonostante le valutazioni della Commissione Garanzia Sciopero, mette a rischio la logistica e di conseguenza la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali.

Sciopero autotrasportatori, quando e quanto dura

Lo sciopero degli autotrasportatori è scattato dalla mezzanotte del 20 aprile e andrà avanti fino alle ore 24 del 25 aprile.

Sei giorni, 144 ore consecutive di stop deciso e confermato da Trasportounito per quella che è definita una “assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante”.

Secondo Trasportounito, infatti, il caro carburante “incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”.

I motivi dello sciopero

Gli autotrasportatori hanno deciso di scioperare contro gli aumenti del gasolio dovuti alla guerra in Medio Oriente e al blocco dello stretto di Hormuz: la situazione geopolitica, infatti, incide in maniera significativa e drammatica sul settore.

Lo stop del trasporto merci su gomma era già entrato in vigore in Sicilia, dove i camionisti si erano mobilitati nei giorni scorsi prima di interrompere il fermo, il 18 aprile.

Anche lo sciopero era inizialmente previsto tra il 14 e il 18 aprile, proprio in concomitanza con quello siciliano, ma la Commissione di garanzia per gli scioperi aveva deciso di rimandarlo.

I rischi: scaffali vuoti e prezzi più alti

Il rischio di questi sei giorni di sciopero, dal 20 al 25 aprile, è che siano disponibili meno prodotti per gli utenti finale e a prezzi maggiori.

Un rischio concreto, ad esempio, è che durante la settimana ci sia una carenza di prodotti sugli scaffali dei supermercati e dei negozi a causa del blocco della logistica a livello nazionale.

Il calo dell’offerta, di conseguenza, potrebbe portare a un aumento dei prezzi. La Commissione di garanzia scioperi ha criticato alcuni dettagli della mobilitazione, che non avrebbero rispettato le norme di legge previste per scioperi in settori così delicati.

Come detto, si tratta di uno sciopero che riguarda esclusivamente i trasporti su gomma. Proprio per questo c’è il rischio che abbia conseguenze pesanti.

In Italia il 92% dei trasporti è su strada

In Italia, infatti, il 92,1% del trasporto delle merci viaggia su strada e solo il 7,9% su ferrovia secondo dati dell’Istat del 2024.

Anche in termini di tonnellate per chilometro, la modalità stradale è predominante e rappresenta l’86,9% del trasporto totale.

Negli ultimi 10 anni poi il trasporto su gomma è cresciuto del 29,6%, facendo registrare un aumento che si è sviluppato a una velocità più che doppia rispetto a quello ferroviario (+13,8%).

Il caro carburante e le accuse al governo

Per quanto riguarda lo sciopero “questa è l’unica ed inevitabile decisione possibile, attesa dalla categoria, di fronte al silenzio assordante del governo in questa fase drammatica a causa degli alti costi dei carburanti, che stanno di fatto determinando l’impossibilità di proseguire l’attività di trasporto merci per migliaia di imprese italiane”.

Questa è la nota diramata da Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci.

“L’autotrasporto italiano, che conta 100mila imprese per 500mila lavoratori, decide di fermarsi per evitare danni ben peggiori continuando a viaggiare in perdita”, spiega ancora Unatras.

“È inconcepibile che le organizzazioni di rappresentanza non siano neanche state convocate dal governo per avviare un confronto di merito sulla gravissima situazione che vive il settore”, conclude la nota.