Sciopero dei tir al Sud contro il caro carburanti fino al 20 ottobre: presidi ai caselli, distributori a secco
Autotrasportatori in sciopero nel Sud Italia contro l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio fino al 20 ottobre.
Dalla mezzanotte del 16 ottobre i tir si sono fermati in buona parte del Sud Italia, per protestare contro il caro carburanti. La mobilitazione degli autotrasportatori, che in Calabria è promossa da Fedralog, andrà avanti fino al 20 ottobre, con presidi lungo le strade e i caselli. Secondo il Mimit, il gasolio self service ha superato i 2,25 euro al litro. Secondo Sky Tg24, in Calabria i presidi sono una quindicina tra Lamezia Terme, Gioia Tauro e il Cosentino, mentre in Basilicata circa 100 camion bloccano la statale 106 Ionica e in Campania i mezzi si sono fermati ai caselli di Nola e Caianello. Nel Foggiano e nel Cosentino molti distributori sono già a secco. Il ministero dei Trasporti ha convocato un tavolo per il 27 ottobre.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.