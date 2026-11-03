Sciopero dei treni Italo lunedì 9 novembre, agitazione di 8 ore per il mancato rinnovo contrattuale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per la giornata di lunedì 9 novembre è previsto uno sciopero dei treni Italo. L’agitazione di 8 ore di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv, annunciata da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie, è legata al “mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da 22 mesi”.

Sciopero dei treni Italo lunedì 9 novembre: gli orari

Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie hanno annunciato per la giornata di lunedì 9 novembre lo sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv.

L’agitazione durerà dalle ore 9,01 alle ore 16,59. Nella nota, le sigle sindacali hanno “confermano la piena volontà di garantire le prestazioni indispensabili e di rispettare ogni altra disposizione di legge e di regolamentazione di settore in materia di esercizio del diritto di sciopero”.

I motivi dello sciopero del personale Italo di lunedì 9 novembre

Nella comunicazione ufficiale alla Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali firmata dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie è spiegato che il motivo dell’agitazione è il “mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da 22 mesi”.

La situazione scioperi in Italia a novembre

Il mese di novembre 2026, in Italia, sarà ricco di scioperi, che riguarderanno il già citato settore dei treni, ma anche il trasporto pubblico, la scuola e le telecomunicazioni.

Il 9 novembre, come detto, si fermerà il personale ferroviario di Italo Ntv dalle ore 9,01 alle ore 16,59. Non solo: nella stessa giornata è in programma anche uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico dell’Amat a Palermo proclamato da Osp Cub Trasporti e uno (sempre di 4 ore) dell’Amt di Genova indetto dall’Ost Cub Trasporti.

Il 13 novembre il trasporto pubblico tornerà a fermarsi, ma in altre due città: è prevista, infatti, l’astensione dal lavoro di 24 ore dell’Atvo di Venezia e dell’Atm di Milano. Il 16 novembre, invece, a “incrociare le braccia” per 24 ore saranno i lavoratori dell’Amtab di Bari per uno sciopero indetto da Ost Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Autoferro.

Il 20 novembre è il giorno dello sciopero generale nazionale nei settori pubblici e privati (dai trasporti alla scuola, passando per i servizi) indetto dalla Cgil per l’intera giornata.

Il 22 novembre, infine, è previsto uno sciopero di 24 ore negli aeroporti di Malpensa e Marco Polo a Venezia.