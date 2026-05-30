Sciopero dei treni l'11 giugno, i sindacati protestano contro il nuovo Intercity: orari e fasce di garanzia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I sindacati del settore ferroviario hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per l’11 giugno, per protestare contro il modo in cui il Governo ha deciso di svolgere le gare per l’assegnazione dei servizi Intercity. A partire dal 2027, infatti, non sarà più soltanto Trenitalia a gestire le tratte di lunga percorrenza in Italia. Le sigle sono particolarmente opposte alla divisione in lotti, che assegnerebbe varie parti del Paese a diverse aziende.

Nuovo sciopero dei treni l’11 giugno, orari e fasce di garanzia

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, i maggiori sindacati del settore dei trasporti, hanno proclamato uno sciopero di otto ore il prossimo 11 giugno.

Lo sciopero sarà nazionale, interesserà tutto il personale ferroviario, incluse le ditte appaltatrici, e durerà dalle 9 del mattino fino alle 17.

ANSA

Non sono previste fasce di garanzia, visto che la mobilitazione si svolgerà al di fuori degli orari di punta della mattina e della sera.

Perché scioperano i sindacati

Le sigle hanno indetto questo sciopero per criticare il modo in cui il Governo ha deciso di indire la gara europea per la gestione del servizio Intercity, quello dei treni a lunga percorrenza ma non ad alta velocità.

Fino al 2026, il servizio era assegnato direttamente a Trenitalia, senza nessuna gara. Dal 2027 e per i successivi 15 anni, il servizio sarà invece assegnato alle aziende che faranno allo Stato l’offerta migliore per la sua gestione.

Quello che i sindacati criticano è però la decisione di dividere il Paese in “lotti“, due o tre a seconda degli scenari, che il Governo sta ancora valutando.

Come saranno gli Intercity del futuro

Questo significa che, a partire dal prossimo anno, ci saranno più operatori, uno dei quali potrebbe essere anche straniero, che gestiranno il servizio Intercity in varie parti d’Italia.

Questo approccio è stato scelto per permettere anche ad aziende più piccole, che non avrebbero la forza di fare un’offerta per tutto il servizio nazionale, di partecipare. In questo modo il Governo spera di aumentare la concorrenza nella gara d’appalto.

I sindacati criticano questa scelta come “attacco al sistema Paese“, perché le gare non avrebbero sufficienti clausole sociali, quelle che impongono un trattamento preciso dei lavoratori, e non avrebbero vincoli di sistema, come l’obbligo di servire determinate tratte anche se non redditizie.

Nessuna liberalizzazione

Anche se nel loro comunicato i sindacati parlano di “un processo di liberalizzazione”, non ci sarà nessuna liberalizzazione del servizio Intercity in Italia. Un esempio di liberalizzazione nelle ferrovie è l’alta velocità, dove Italo e Trenitalia competono senza gare pubbliche.

Gli Intercity avranno invece più gare, una per lotto, che assegneranno a una sola azienda per lotto il servizio. Su quelle specifiche tratte, non ci sarà nessuna concorrenza per questo servizio.

Il Mit ha inoltre specificato che, anche dopo queste gare, i vincitori saranno obbligati a sottostare alle regole per la fornitura di un servizio pubblico universale. Otterranno quindi incentivi per abbassare il prezzo dei biglietti, che da solo non è sufficiente a mantenere attivo il servizio, specialmente su alcune tratte molto poco frequentate.