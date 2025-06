Sciopero dei treni mercoledì 3 giugno: le fasce garantite, quanto dura e chi si ferma

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giugno sarà un mese caldo per i trasporti e si apre subito con uno sciopero dei treni previsto per il 3. A incrociare le braccia sarà il personale di RFI, addetto alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. La protesta partirà alla mezzanotte del 3 giugno e si concluderà alle 23 della stessa giornata. Confermate le fasce orarie garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero dei treni mercoledì 3 giugno

È previsto uno sciopero dei treni per mercoledì 3 giugno 2025. Partirà alle 00.01 e durerà tutta la giornata fino alle 23.

Lo sciopero coinvolge il personale soc. RFI impianti manutenzione infrastrutture e riguarderà l’intero territorio nazionale.

Fonte foto: IPA Si preannuncia un mese di giugno pieno di scioperi

Le fasce garantite

Esclusi dalla protesta macchinisti e personale di bordo, l’assenza eventuale degli addetti e dei tecnici alla manutenzione – e quindi alla riparazione di danni – potrebbe comunque creare grossi disagi per pendolari e viaggiatori.

In caso di guasti legati alla rete ferroviaria infatti la circolazione sarebbe interrotta nelle tratte interessate. Sono garantiti i treni dei servizi minimi di trasporto individuati dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990 e riportati sul sito di Trenitalia.

Garantiti anche i treni regionali circolanti all’interno delle Reti Rfi nelle solite fasce orarie (6-9 e 18-21).

I motivi della protesta

Lo sciopero dei treni di mercoledì 3 giugno coinvolgerà il personale di RFI addetto alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria: i ferrovieri si fermeranno per quasi tutta la giornata.

L’agitazione è stata proclamata dall’Assemblea Nazionale dei Lavoratori della Manutenzione Infrastruttura RFI e dal sindacato COBAS Lavoro Privato, attraverso il Coordinamento Ferrovieri. Non riguarda direttamente il personale delle aziende di trasporto come Trenitalia, Italo o Trenord. Come riportato da Fanpage, il motivo dello sciopero è da rintracciare in temi cruciali come la sicurezza sul lavoro, la carenza di organico, le condizioni operative del personale e il mancato riconoscimento di diritti contrattuali nel sistema manutentivo ferroviario.

Come detto, si tratta del primo sciopero previsto per il mese di giugno ma di certo non dell’ultimo. Oltre ai treni, nelle prossime settimane si fermeranno anche gli aerei in un mese caldo sotto molto punti di vista.