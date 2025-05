Sciopero del tifo durante Monza-Atalanta per la morte di Riccardo Claris, 2.600 tifosi in silenzio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I tifosi dell’Atalanta arrivati a Monza per la partita valida per la 35esima giornata di Serie A hanno ricordato il tifoso nerazzurro Riccardo Claris, ucciso da un 19enne con una coltellata per una lite nata da una discussione sul calcio il giorno precedente.

Lo sciopero del tifo a Monza

Durante l’intera partita Monza-Atalanta, valida per la 35esima giornata di Serie A, i tifosi della squadra bergamasca hanno deciso di rimanere in silenzio per ricordare Riccardo Claris, morto la notte scorsa, accoltellato da un 19enne.

Durante tutto il riscaldamento delle due squadre, gli ultras nerazzurri hanno cantato cori in memoria di Claris, mentre i tifosi del Monza hanno esposto uno striscione con scritto “Claris ultras per sempre”.

Fonte foto: ANSA Tifosi dell’Atalanta durante la partita

Dal fischio d’inizio però, i 2.600 tifosi dell’Atalanta arrivati a Monza non hanno incitato la loro squadra. Non sono stati esposti nemmeno striscioni o sventolate bandiere. La partita è finita 0-4 proprio per i nerazzurri.

L’omicidio di Riccardo Claris

Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, nella zona dello stadio di Bergamo, un ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, è stato accoltellato in seguito a una rissa tra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter in un bar.

L’autore dell’omicidio sarebbe un 19enne, che si sarebbe consegnato ai carabinieri di propria volontà. Durante la confessione, il ragazzo avrebbe dichiarato di essere intervenuto per difendere il fratello.

La rissa è stata vista da una decina di persone. Non ci sono riscontri oggettivi sulle dichiarazioni del 19enne. I sanitari arrivati sul posto per soccorrere Claris hanno notato diverse ferite alla schiena sul corpo del 26enne.

Il caso di Graziano Fiorita

Proprio la tifoseria dell’Atalanta si era resa protagonista di un’iniziativa simile durante la scorsa giornata di Serie A, durante la quale i bergamaschi avevano incontrato il Lecce.

La partita avrebbe dovuto giocarsi di venerdì, ma il fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, ha accusato un malore il giorno stesso ed è morto nel sonno durante il ritiro della squadra pugliese.

La Lega Calcio ha comunque deciso che la partita sarebbe stata recuperata di domenica, a causa del calendario molto fitto di questo finale di stagione. Decisione non apprezzata dalle squadre e dai tifosi.