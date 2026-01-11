Sciopero della scuola 12 e 13 gennaio 2026: a rischio le lezioni in tutta Italia. I motivi della mobilitazione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Inizialmente programmato per il 9 e 10 gennaio, lo sciopero della scuola è posticipato a lunedì 12 e martedì 13. A convocare la prima mobilitazione del settore del 2026 sono i sindacati Flp, Confsai, Conalpe e Csle. La mobilitazione si estende in tutto il Paese e sono numerosi gli studenti che potrebbero saltare due giorni di lezione.

Scuola chiusa il 12 e 13 gennaio 2026

Nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero che coinvolge l’intero comparto della scuola.

A indire i due giorni di protesta sono i sindacati Flp, Confsai, Conalpe, Csle. Si può aderire allo sciopero in un solo o in entrambi i giorni.

Originariamente, la mobilitazione era prevista al rientro dalle vacanze di Natale, venerdì 9 e sabato 10 gennaio.

Lo sciopero è stato posticipato a seguito di un intervento del Commissario di garanzia sull’attuazione della legge sugli scioperi.

I lavoratori interessati

Lo sciopero è stato indetto dalle associazioni sindacali in rappresentanza del comparto istruzione e ricerca.

Per quel che riguarda la scuola, coinvolgerà il personale ausiliare, tecnico e amministrativo (ATA), il personale educativo e scolastico, il personale docente e il non dirigente.

Nel comparto funzioni locali potrebbero fermarsi per 2 giorni il personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali, il personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia, il personale docente delle scuole dell’infanzia e il personale non dirigente.

Gli istituti non possono assicurare l’apertura degli edifici né il regolare svolgimento delle lezioni.

È compito delle singole scuole, tramite circolari, informare famiglie e studenti sull’eventuale partecipazione allo sciopero.

I motivi dello sciopero

Quello che i sindacati chiedono è un aumento degli stipendi, “con la reale applicazione di esso come standard Europeo” e il riconoscimento dei buoni pasto.

Tra le richieste anche “l’estensione del lavoro usurante ai lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado” e “controlli sui Dirigenti che non applicano correttamente il CCNL”.

Si scende in piazza per ottenere l’introduzione di uno psicologo esterno dedicato al personale e “la riduzione dell’attuale età pensionabile”.

Ancora, “l’applicazione e lo scorrimento delle graduatorie per gli insegnanti di sostegno” e la “possibilità da parte delle famiglie di confermare l’insegnante di sostegno precario”.