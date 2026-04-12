Sciopero delle farmacie lunedì 13 aprile, orari dello stop e il motivo della protesta dei farmacisti privati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stato fissato per il 13 aprile lo sciopero nazionale delle farmacie private. La mobilitazione coinvolgerà oltre 76 mila lavoratori del settore, ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31 agosto 2024. La protesta arriva dopo circa diciotto mesi di trattative tra le parti, che non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Al centro del confronto restano questioni rilevanti come salari, inquadramento professionale e ruolo delle farmacie nel sistema sanitario territoriale.

Sciopero nazionale farmacie private 10 aprile, i motivi

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il negoziato tra sindacati e rappresentanza datoriale è formalmente ripreso.

Il problema è che non ci sarebbero stati progressi concreti sul piano economico.

ANSA

Le organizzazioni sindacali ritengono che la proposta avanzata dalle aziende non sia sufficiente a compensare l’inflazione e l’aumento delle responsabilità richieste ai lavoratori.

In particolare, viene sottolineata la necessità di un adeguamento salariale che tenga conto del costo della vita e delle nuove mansioni svolte nelle farmacie.

Chi ha proclamato lo sciopero del 13 aprile

Lo sciopero del 13 aprile è stato proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

La decisione arriva dopo una precedente iniziativa di mobilitazione avvenuta il 6 novembre e a seguito degli incontri tenuti a febbraio con Federfarma.

Come riporta il Corriere della Sera, nonostante la ripresa del dialogo, i sindacati evidenziano l’assenza di “avanzamenti significativi” nella trattativa.

Da qui la scelta di indire uno sciopero nazionale per sollecitare un’accelerazione del confronto.

Il cambiamento del ruolo delle farmacie

Uno dei temi centrali della vertenza riguarda l’evoluzione del ruolo delle farmacie.

Negli ultimi anni, accanto alle attività tradizionali, si sono sviluppati nuovi servizi.

Tra questi rientrano screening sanitari, vaccinazioni, telemedicina e gestione dei pazienti cronici.

Questa trasformazione ha rafforzato il ruolo delle farmacie nella sanità territoriale, ampliando le competenze richieste ai lavoratori.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo i sindacati, però, questo cambiamento non è stato accompagnato da un adeguato riconoscimento contrattuale, né dal punto di vista economico né da quello professionale.

Le richieste dei lavoratori

Il Corriere della Sera spiega che la piattaforma unitaria presentata dai sindacati punta principalmente su due aspetti.

Da un lato, il recupero del potere d’acquisto, eroso dall’inflazione degli ultimi anni.

Dall’altro, la valorizzazione delle professionalità, in particolare dei farmacisti collaboratori.

Resta inoltre aperta la questione dell’equilibrio tra sostenibilità economica delle imprese e tutela dei lavoratori.

Il settore delle farmacie private presenta infatti una natura ibrida, a metà tra servizio sanitario e attività commerciale.