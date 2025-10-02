Sciopero dopo l'arrembaggio alla Flotilla, Salvini provoca i manifestanti e lancia l'idea della "cauzione"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel giorno in cui la commissione di garanzia valuta la legittimità dello sciopero del 3 ottobre, il vicepremier Matteo Salvini è tornato ad attaccare duramente i promotori della protesta. Intervenendo su Rtl 102.5, il leader della Lega ha definito la mobilitazione “irresponsabile” e ha rilanciato una sua vecchia proposta: imporre a chi organizza cortei e manifestazioni il versamento di una cauzione preventiva.

Salvini provoca i manifestanti pro Flotilla

“Chiunque organizzi una manifestazione deve lasciare una cauzione dal proprio conto personale o associativo. In caso di danni paga lui, non tutti i cittadini”, ha dichiarato Salvini, legando le sue parole agli scontri di Milano e all’arrembaggio israeliano contro la Flotilla diretta a Gaza.

Parlando dello sciopero proclamato per il 3 ottobre in solidarietà con gli attivisti della Flotilla, Salvini ha affermato di voler evitare che il Paese “scenda nel caos”.

ANSA

La manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla del primo ottobre a Torino

“Aspetto il pronunciamento della Commissione di garanzia – ha spiegato – ma se qualcuno manifesterà o bloccherà ugualmente, ne pagherà penalmente le conseguenze”.

Il ministro ha ribadito che la sua priorità resta la tutela dell’ordine pubblico e ha collegato la protesta alle tensioni in Medio Oriente, affermando che “chi si oppone alla pace e usa la causa palestinese per fare battaglia politica sbaglia gravemente”.

La “cauzione” e i danni da risarcire

In realtà, chi provoca danni durante una manifestazione è già tenuto a risarcire in sede penale o civile.

Ma, come spiegano gli esperti, l’idea di una cauzione preventiva finirebbe per trasformarsi in un ostacolo economico al diritto di protesta, penalizzando soprattutto associazioni e movimenti minori.

La sortita di Salvini, che ha suscitato perplessità anche in Fratelli d’Italia, appare dunque più come un segnale politico che come una riforma realmente praticabile.

L’invito del vicepremier a “pagare di tasca propria” segna un ulteriore irrigidimento del governo nei confronti di piazze e movimenti pro-Gaza, in un momento di forte tensione internazionale.

Forza Italia e Piantedosi contro la proposta Salvini

A prendere le distanze da Salvini è stato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, che al Fatto Quotidiano ha definito la proposta di Salvini “di difficile attuazione”.

Secondo Nevi, per imporre una cauzione bisognerebbe “dimostrare che i violenti siano effettivamente gli organizzatori, cosa quasi mai verificabile”.

Anche il Viminale si è detto estraneo all’iniziativa, con il ministro Matteo Piantedosi che ha difeso il diritto costituzionale a manifestare e assicurato che “non ci saranno strette sull’ordine pubblico”.