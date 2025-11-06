Sciopero farmacisti dipendenti per il contratto, Federfarma boccia i 360 euro chiesti dai sindacati: "Irreali"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È sciopero nazionale dei farmacisti dipendenti delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Sono circa 60mila i lavoratori che incrociano le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai nel 2024. La trattativa tra i sindacati e Federfarma non è solo ferma, ma allo scontro diretto. Le parti, infatti, restano distanti su retribuzioni e condizioni di lavoro.

Sciopero farmacisti: i disagi

L’agitazione, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, arriva dopo la rottura delle trattative con Federfarma, l’associazione dei titolari di farmacia.

Nonostante lo sciopero, le farmacie, essendo un servizio pubblico essenziale, resteranno aperte, ma i cittadini potrebbero riscontrare disagi nei servizi aggiuntivi come tamponi, vaccinazioni, ECG in telemedicina e misurazioni della pressione.

IPA Farmacia in sciopero

Le organizzazioni sindacali spiegano che l’obiettivo non è interrompere il servizio ai cittadini, ma ottenere un contratto che riconosca il valore professionale dei farmacisti. Dopo mesi di incontri senza esito, la protesta arriva in un momento già teso per la sanità, all’indomani dello sciopero dei medici di medicina generale.

I motivi e la replica

Il nodo principale, come in molti altri casi di scioperi in Italia, è l’aumento salariale. I sindacati chiedono 360 euro lordi mensili di incremento, mentre Federfarma ha proposto 180 euro in tre anni, definendo la richiesta “irrealistica e insostenibile”.

Secondo l’associazione datoriale, un aumento di tale portata metterebbe in difficoltà le farmacie dei piccoli centri e quelle che operano in aree svantaggiate.

Le sigle sindacali, invece, ribattono che 180 euro non bastano a compensare l’aumento del costo della vita e denunciano la “chiusura” dei datori di lavoro, chiedendo che le farmacie siano riconosciute come presidi sanitari fondamentali. Federfarma ha ricordato di aver già migliorato la propria proposta, aggiungendo benefit di welfare e formazione, ma accusa lo sciopero di “porre nuovi ostacoli al dialogo”.

L’accordo per i medici

Il braccio di ferro tra farmacisti e Federfarma si inserisce in un quadro più ampio di rinnovi contrattuali nella sanità. Nelle ultime ore è stata firmata la preintesa dell’Accordo Collettivo Nazionale 2022-2024 per i 37mila medici di medicina generale, con un aumento del 6% e l’apertura dei lavori per il rinnovo 2025-2027.

Lo scorso 27 ottobre è arrivata anche la firma definitiva del contratto del comparto Sanità 2022-24, che interessa 581mila dipendenti, con un incremento medio di 172 euro al mese.

Resta aperta la trattativa per i 130mila medici ospedalieri e veterinari, mentre per i farmacisti la distanza tra le parti lascia presagire un autunno ancora lungo di confronto.