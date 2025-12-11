Sciopero generale 12 dicembre dai treni alla scuola, Landini blocca l'Italia contro la Legge di Bilancio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Venerdì 12 dicembre è in programma un nuovo sciopero generale indetto dalla Cgil, con diversi settori a rischio, dai treni alla scuola passando per la sanità. Il sindacato guidato da Maurizio Landini ha organizzato la mobilitazione contro la Legge di Bilancio, definita “ingiusta”. Sono previste manifestazioni in tutta Italia.

Sciopero generale 12 dicembre: i settori a rischio

Lo sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali.

Il sindacato ha tenuto a sottolineare che “nei settori e comparti tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 verranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore”.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, nello specifico, lo sciopero è previsto dalle ore 00.01 alle ore 21 del 12 dicembre.

Per i Vigili del Fuoco è previsto uno sciopero di 4 ore senza decurtazione. Per il personale turnista, dalle ore 9 alle 13. Intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Lo sciopero riguarda anche il personale del comparto Istruzione e Ricerca e dell’area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

Sono esentati dall’adesione all’astensione dal lavoro l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, il personale ATAC S.p.A.. Esentato per intero anche il trasporto aereo.

I motivi dello sciopero generale del 12 dicembre

Nella nota in cui la Cgil ha annunciato l’organizzazione di uno sciopero generale per l’intera giornata di lavoro del 12 dicembre, il sindacato ha criticato la Legge di Bilancio, definendola “ingiusta“.

La mobilitazione, hanno spiegato dalla Cgil, ha 2 obiettivi: “Sostenere le categorie in tutte le vertenze aperte con le controparti per il rinnovo dei contratti scaduti, perché i salari vanno alzati innanzitutto con la contrattazione” e “lanciare una vera e propria vertenza nei confronti del Governo, per cambiare la Manovra di Bilancio sulla base delle nostre richieste”.

Tra i temi sollevati da Cgil figurano:

fermare l’innalzamento dell’età pensionabile;

dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione;

contrastare la precarietà;

sostenere vere politiche industriali e del terziario;

ottenere una riforma fiscale equa e progressiva.

L’attacco di Landini al Governo Meloni

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha spiegato in un’intervista a La Repubblica che lo sciopero è stato organizzato per chiedere di “aumentare i salari e le pensioni“. Ma non solo.

Ancora Landini: “Chiediamo al governo di restituire 25 miliardi di tasse pagate in più negli ultimi tre anni da 38 milioni di lavoratori e pensionati per effetto del drenaggio fiscale”.

Un altro obiettivo è quello che rendite e profitti vengano tassati “in modo progressivo”: “Basta flat tax, inaccettabile”, ha attaccato il segretario della Cgil.

Il sindacato chiede anche di “introdurre un contributo di solidarietà dell’1,3% su 500 mila italiani con redditi netti annui sopra i due milioni”. Landini ha spiegato: “Vale 26 miliardi”.

Le richieste di Cgil riguardano anche una riforma delle pensioni. “Chi prometteva di cancellare la Fornero porta l’età a 70 anni” è l’affondo di Landini, che ha chiesto poi “nuove politiche industriali e per la casa” e di “cancellare leggi che hanno esteso la precarietà e alimentato subappalti e morti sul lavoro“.

Maurizio Landini ha definito lo sciopero generale del 12 dicembre “sociale, ma anche politico”, perché “chiede di cambiare le politiche sbagliate del Governo Meloni” e “rivendica un futuro di pace e giustizia sociale per le nuove generazioni”.

In occasione della giornata di sciopero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze, ma sono previste manifestazioni in tutta Italia “contro una Legge di Bilancio ingiusta”.