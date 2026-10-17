Sciopero generale 20 novembre, l'annuncio di Landini e le ragioni della Cgil: "La Manovra? Fa schifo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Cgil proclamerà uno sciopero generale per venerdì 20 novembre 2026. Lo ha annunciato il segretario generale Maurizio Landini, dal palco della manifestazione della Via Maestra a Roma contro il Governo Meloni e contro la Manovra. “Lo sciopero è lo strumento più solidale che esiste”, ha detto.

Sciopero generale 20 novembre

“Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese, perché noi ci mettiamo a disposizione di questo processo democratico, di cambiamento, che rimetta al centro il lavoro, i diritti, la giustizia sociale”, ha tuonato Maurizio Landini dal palco.

Il segretario della Cgil ha rivendicato il valore dello sciopero come strumento lotta: “Lo sciopero è lo strumento più solidale che esiste. Perché quando tu fai sciopero non lo fai solo per difendere i tuoi diritti, ma lo fai anche per estendere quei diritti alle altre persone”.

ANSA

Queste le ragioni storiche del valore dello sciopero, secondo Landini: “Il cittadino lavoratore, nei confronti del cittadino capitalista, da solo è più debole”.

“Non ci fermerà nessuno, andiamo avanti con forza e con solidarietà“, ha promesso il leader sindacale.

Maurizio Landini contro la Manovra

Poco prima, marciando nel corteo, Landini aveva criticato la Manovra del Governo Meloni.

“Mi sembra che per quello che vediamo finora faccia abbastanza schifo, perché non sta dando le risposte che debbono esser date”.

“Dentro la legge di Bilancio – ha osservato Landini – l’unica cosa che io capisco con chiarezza è che 14 miliardi verranno spesi in armi. Non è quello di cui abbiamo bisogno”.

Landini chiede più “Stato sociale” e più “lavoro”. “Questa è la sicurezza che noi vogliamo”, ha commentato.

La Via Maestra

La manifestazione Via Maestra è andata in scena a Roma, promossa dalla Cgil e da un centinaio di associazioni.

Le richieste: lavoro, stipendi e pensioni più alte, giustizia sociale, meno precariato, pari opportunità, progressività fiscale più incisiva con un maggiore contributo da parte di chi ha più risorse, pace e riforma della sanità.

Presenti anche vari leader di opposizione, fra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

Il corteo si è mosso alle 13:30 da piazza della Repubblica in direzione di piazza del Popolo.