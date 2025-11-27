Sciopero generale coinvolge i treni di Trenitalia, Italo e Trenord, stop il 27 e il 28 novembre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venerdì 28 novembre 2025 sarà una giornata complicata per tanti italiani per via dello sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato, dai trasporti alla scuola. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di base per protestare contro la Manovra 2026. Lo sciopero inizierà nella serata del 27 novembre, a partire dalle ore 21 i treni di Trenitalia, Italo e Trenord potrebbero subire ritardi e cancellazioni.

Sciopero generale 28 novembre 2025

Venerdì 28 novembre 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cobas, Cub, Usb, Sgb e Usi-Cit.

Lo sciopero coinvolgerà diversi settori pubblici e privati: dal pubblico impiego ai trasporti, dalla scuola alla sanità.

Lo sciopero inizierà alle ore 21:00 di oggi, giovedì 27 novembre e terminerà alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre.

Le motivazioni dello sciopero

I sindacati di base hanno indetto lo sciopero generale per protestare contro le politiche economiche e fiscali della Manovra 2026 varata dal governo Meloni e in discussione in Parlamento.

I sindacati contestano l’aumento delle spese militari e le mancate risorse da destinare a servizi essenziali come sanità, scuola e trasporti.

Inoltre chiedono interventi per aumentare il potere d’acquisto di salari e pensioni e investimenti in politica industriale.

Sciopero generale, i treni garantiti da Trenitalia

Lo sciopero generale riguarderà anche il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Sono possibili disagi, ritardi e cancellazioni di treni su varie tratte, sia nazionali che regionali.

L’astensione del personale ferroviario inizierà stasera, alle 21 di giovedì 27 novembre, e terminerà alle 21 del 28 novembre. Trenitalia fa sapere che lo sciopero potrà comportare “modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce di garanzia:

dalle ore 6:00 alle ore 9:00;

dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Per le tratte a lunga percorrenza i treni garantiti sono indicati sul sito di Trenitalia.

Come cambiano i servizi Trenord

Anche i collegamenti regionali, suburbani e aeroportuali di Trenord potranno subire modifiche e cancellazioni.

L’azienda fa sapere che giovedì 27 novembre circoleranno i treni con partenza entro le 21:00 e arrivo entro le 22:00.

Per la giornata di venerdì i servizi saranno garantiti nelle fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, Trenord predisporrà bus sostitutivi per Malpensa:

autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie);

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio (senza fermate intermedie).

I treni garantiti di Italo

Anche i treni di Italo potranno subire disagi e modifiche per via dello sciopero generale.

L’elenco dei treni garantiti è disponibile sul sito della società.

Per i viaggiatori è consigliabile verificare la circolazione in tempo reale tramite sito, app e canali ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo.