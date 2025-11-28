Sciopero generale 28 novembre, assalto alla redazione de La Stampa: lancio di letame, sfondata porta di vetro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Durante le manifestazioni a Torino per lo sciopero generale del 28 novembre, circa cento contestatori si sono staccati dal corteo principale e hanno raggiunto la sede del quotidiano La Stampa dove c’è stato un lancio di letame contro i cancelli e dove sui muri sono apparse scritte come “Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”, in riferimento alla notizia di convalida di trattenimento, da parte della Corte d’Appello di Torino, dell’imam di via Saluzzo al Cpr di Caltanissetta. Gli agitatori hanno poi fatto irruzione, sfondando una porta vetro, all’interno della redazione, esponendo striscioni con la scritta “Free Shahin”.

Sciopero generale 28 novembre, assalto alla redazione de La Stampa

I manifestanti si sono introdotti nella sede del quotidiano La Stampa forzando un’entrata secondaria dell’edificio in via Ernesto Lugaro.

“Non è finita qua, la Palestina la vogliamo libera come vogliamo libero il nostro compagno e fratello Mohamed Shahin”, ha scandito uno dei contestatori al microfono, negli attimi che hanno seguito il blitz.

“Questa – ha aggiunto – è la sede che lo ha dipinto come un terrorista, questa è stata la sede che si è appellata al vile strumento dell’islamofobia. Noi ci opponiamo a questa narrazione. Il giornalismo è finito, è diventato servo di questo Stato di polizia, la scriviamo noi la storia, riempiremo noi quei buchi narrativi”.

Sul posto è giunta la polizia in tenuta antisommossa. I manifestanti, dopo decine di minuti, hanno abbandonato la sede, riunendosi al corteo principale.

Durante l’irruzione, gli agitatori hanno lasciato scritte sui muri, hanno sfondato una porta in vetro dell’edificio e hanno gettato a terra diverso materiale trovato sui tavoli.

Infine hanno rilanciato l’appuntamento per un presidio organizzato davanti alla Prefettura di Torino, alle 18 di venerdì 28 novembre, per chiedere nuovamente la liberazione immediata dell’imam.

Il governatore Alberto Cirio: “Atti odiosi”

Tramite un comunicato, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha condannato l’assalto del 28 novembre alla sede del quotidiano: “Quanto accaduto oggi alla redazione de La Stampa di Torino è inaccettabile. Ancora una volta c’è chi confonde il diritto al dissenso e all’espressione delle proprie idee con la violenza, gli attacchi e la devastazione”.

“Atti che sono particolarmente odiosi quando hanno come obiettivo l’informazione, che è per tutti baluardo di libertà e democrazia. A La Stampa e ai suoi giornalisti, la mia piena solidarietà per quanto accaduto a opera dei soliti facinorosi a cui va invece la mia assoluta condanna”, ha concluso Cirio.

Ferma condanna anche da parte del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Solidarietà a nome della città di Torino a tutta la redazione, alle lavoratrici e ai lavoratori del quotidiano La Stampa. L’intrusione e i danneggiamenti che si sono verificati sono inaccettabili e ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine”.

“Quanto è accaduto – ha aggiunto il primo cittadino – non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente le proprie idee ed è ancora più grave perché colpisce un simbolo del diritto alla libera informazione, che è uno dei pilastri della nostra democrazia. Episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati”.

Forza Italia: “Salto di qualità nella violenza”

“L’irruzione nella redazione de La Stampa è un atto gravissimo, un salto di qualità nella violenza che sta soffocando Torino. Qui non siamo davanti a semplice protesta: è stato colpito un luogo simbolo della libertà di informazione e del diritto dei cittadini a essere informati senza intimidazioni”, hanno dichiarato il senatore Roberto Rosso e il segretario cittadino Marco Fontana di Forza Italia.

“Un attacco diretto alla democrazia che va fermato immediatamente. C’è una parte della politica torinese che continua a minimizzare, a guardare altrove o, peggio ancora, a strizzare l’occhio a chi trasforma la città in un terreno di scontro permanente. Questo atteggiamento è complicità pura: un silenzio che pesa e che sta facendo un danno enorme a Torino”, hanno concluso Rosso e Fontana.