Sciopero generale 3 ottobre "illegittimo" secondo il Garante, manifestanti e sindacati rischiano multe salate

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lo sciopero generale indetto dai sindacati per venerdì 3 ottobre è stato giudicato “illegittimo” dalla Commissione di garanzia. Il motivo è la “violazione dell’obbligo legale di preavviso“, previsto dalla legge numero 146 del 1990. Il Garante ha ritenuto irrilevante il richiamo dei sindacati alla possibilità di effettuare manifestazioni senza preavviso, prevista solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Lavoratori singoli e organizzazioni sindacali rischiano rispettivamente sanzioni da 500 a 1.000 euro e da 2.500 a 50 mila euro da parte del Garante. Maurizio Landini, numero uno della Cgil, ha annunciato l’impugnazione della delibera in diretta tv.

Quando è legittimo lo sciopero

Come spiegato all’Adnkronos da Arturo Maresca, giuslavorista, uno sciopero è legittimo “se c’è un preavviso”ma è vero anche che “la legge esclude la necessità del preavviso quando c’è una situazione di estrema e improvvisa gravità, che non consente di dare il preavviso”.

L’ esperto di Diritto del Lavoro ha aggiunto che “non è la prima volta che avvengono scioperi improvvisi perché è avvenuto un fatto grave”.

Cosa dice la legge 146/1990

La legge citata dal Garante è la 146/1990 che, tra le altre cose:

regola il diritto allo sciopero nei servizi essenziali (come sanità, trasporti e sicurezza)

nei servizi essenziali (come sanità, trasporti e sicurezza) stabilisce quali sono le prestazioni minime da garantire per non compromettere i diritti fondamentali dei cittadini, anche in caso di sciopero

da garantire per non compromettere i diritti fondamentali dei cittadini, anche in caso di sciopero istituisce l’obbligo del preavviso minimo di sciopero (di 10 giorni), la durata e le motivazioni (con l’eccezione di motivazioni legate alla difesa dell’ordine costituzionale o in caso di gravi eventi che minacciano la sicurezza dei lavoratori)

La precettazione di Salvini

Sulla precettazione, Maresca ricorda che “è un provvedimento amministrativo del ministro a livello nazionale, o del prefetto a livello locale, con il quale si ordina ai lavoratori che hanno proclamato uno sciopero, pur se legittimo, di eseguire la prestazione lavorativa perché la non esecuzione della stessa provocherebbe un grave danno ai cittadini. E l’inottemperanza del provvedimento è sanzionata”.

Matteo Salvini, ore prima della decisione del Garante, attraverso una nota del Ministero dei Trasporti aveva annunciato che “per evitare che una minoranza irresponsabile blocchi milioni di italiani” avrebbe valutato la precettazione, come previsto dall’articolo 8 della legge 146/1990.

Nel frattempo, lo stesso Salvini si è detto intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri previsto nella serata di giovedì 2 ottobre: in particolare, anche alla luce dell’intervento della Commissione di Garanzia, l’indicazione è proporre una revisione della normativa vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste: “In questa fase delicata, Salvni non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole”.

Cosa rischiano i manifestanti in piazza con lo sciopero illegittimo

Per chi sciopera nonostante l’illegittimità sono previste delle sanzioni economiche da parte del Garante (non dal datore di lavoro, nel caso dei dipendenti):

da 500 euro a 1.000 euro per i singoli lavoratori per ogni giorni di sciopero

a per i per ogni giorni di sciopero da 2.500 a 50 mila euro per ogni sigla sindacale per ogni giorno di sciopero

Le sanzioni ai lavoratori, però, sarebbero pronte a decadere senza precettazione, mentre le multe potrebbero invece arrivare per le sigle sindacali.

La Cgil di Maurizio Landini impugna la delibera

Nonostante il Garante lo abbia definito “illegittimo”, la Cgil “riconferma lo sciopero” a sostegno della Flotilla e contro il “genocidio a Gaza”, impugnando la delibera della Commissione: lo ha annunciato il segretario generale, Maurizio Landini, a Rainews 24.

Questo il suo intervento:

“Il nostro sciopero è pienamente legittimo perché noi l’abbiamo fatto rispettando la legge 146 che prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c’è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso. Anzi, impugniamo la delibera della Commissione e se questa dovesse comportare verso l’organizzazione sindacale delle sanzioni siamo pronti a impugnare anche quelle. Non si stanno rispettando le nostre norme costituzionali, non sono stati tutelati nostri connazionali arrestati in acque libere”