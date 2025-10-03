Sciopero generale 3 ottobre in Rai, i programmi saltati per l'adesione dei giornalisti dal Tg3 a Ore 14

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 3 ottobre lo sciopero generale proclamato dopo l’abbordaggio alle navi della Flotilla da parte di Israele ha coinvolto anche i giornalisti della Rai. Avrebbero aderito in tanti, a partire da quelli del Tg3, come dimostrano le modifiche del palinsesto. Diversi programmi, come ad esempio il seguitissimo Ore 14 di Milo Infante su Rai 2, sono stati sostituiti.

La nota del Cdr del Tg3

Il Comitato di redazione (Cdr) del Tg3, attraverso una nota, ha spiegato che “le giornaliste e i giornalisti aderiscono in larghissima maggioranza allo sciopero generale proclamato per oggi, a cui aderisce anche Usigrai“.

Il comunicato prosegue così: “Pur credendo nell’importanza di raccontare le mobilitazioni in corso, come abbiamo fatto fino a ieri e come faremo da domani, abbiamo deciso con questa scelta di sottolineare nel modo più concreto la nostra vicinanza a chi manifesta in sostegno del diritto internazionale e delle centinaia di attivisti della Sumud Flottilla attualmente detenuti nelle carceri israeliane”.

Il comunicato di Usigrai

Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti dell’azienda, ha puntato il dito contro Matteo Salvini dopo la “minaccia” a mezzo social diffusa ieri:

“Le minacce arrivate a sindacati e lavoratori da parte di un ministro della Repubblica sullo sciopero sono da rispedire al mittente. Anche il tentativo di portare in Parlamento un aumento delle sanzioni a carico dei sindacati, mostra un tratto autoritario di questo governo che va contrastato nelle sedi opportune a tutela delle libertà costituzionali dei cittadini. Il dolore, l’indignazione e la preoccupazione per quanto accade in Palestina, così come in Ucraina, hanno bisogno di strumenti per essere rappresentati dai cittadini; lo sciopero è uno di questi. Usigrai ha deciso di aderire allo sciopero di oggi perché condivide le motivazioni della protesta e per fornire la necessaria copertura sindacale a coloro che si asterranno dal lavoro. Le giornaliste e giornalisti della Rai garantiranno comunque tutti gli spazi informativi previsti dagli accordi sindacali in caso di sciopero”.

Quali programmi sono saltati

Il sito Davide Maggio ha stilato un vero e proprio elenco dei programmi Rai sostituiti nel palinsesto:

1mattina News con Tiberio Timperi e Maria Soave, su Rai 1, è andato in onda per pochi minuti, al fine di informare i telespettatori dello sciopero: è stato sostituito da RaiNews24

e su Rai 1, è andato in onda per pochi minuti, al fine di informare i telespettatori dello sciopero: è stato sostituito da RaiNews24 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, su Rai 3, sostituiti dai documentari di Geo

Tg3 delle 12 e rubrica Fuori Tg, su Rai 3, sostituiti dalla programmazione di Rai Cinema

TgSport Giorno, su Rai 2

Ore 14 con Milo Infante, su Rai 2, sostituito dal film Un amore in fondo al mare