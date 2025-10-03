Sciopero generale 3 ottobre, Landini accusa Matteo Salvini di "minaccia fascista" dopo il video sulle sanzioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Botta e risposta sullo sciopero generale indetto per il 3 ottobre tra Maurizio Landini e Matteo Salvini. Il leader della Cgil ha accusato il ministro di “minaccia fascista” dopo un video in cui il vicepremier ha promesso sanzioni ai lavoratori che parteciperanno alle agitazioni pro Palestina. Il sindacalista ha parlato di forzatura e ribadito come lo sciopero sia legittimo.

Sciopero generale del 3 ottobre: Landini risponde a Salvini

Scontro aperto tra Maurizio Landini e Matteo Salvini sul tema dello sciopero generale del 3 ottobre. Proclamato dalla Cgil, è stato fortemente criticato dal leader della Lega che ha fatto suo anche il parere della Commissione tecnica di garanzia che lo ha dichiarato illegittimo.

Intervenuto in un programma televisivo, il leader del sindacato ha replicato per le rime al ministro accusandolo di minacce fasciste.

IPA

Maurizio Landini, leader della Cgil

L’affondo del leader della Cgil

Landini è stato ospite di Piazzapulita su La7 e qui ha replicato al duro video pubblicato sui social dal ministro dei Trasporti nel quale preannunciava sanzioni ai lavoratori che avrebbero scioperato.

“Chi sciopera ne paga le conseguenze? È una minaccia fascista, lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione. Il nostro sciopero è legittimo, è in applicazione alla legge 146, è illegittimo ciò che sta facendo lui. Salvini minaccia i sindacati e noi impugneremo quella delibera, invitiamo quindi i lavoratori a scioperare e siamo pronti a tutelarli in tutti i modi. Stiamo rispettando la legge”, dice.

“Salvini ha fatto un gran casino, preannunciando di precettare lo sciopero ma non ha precettato un bel niente perché sa perfettamente che c’è un clima nel Paese e che quello che sta facendo è una forzatura per mettere in discussione il diritto di sciopero e noi questa cosa la contestiamo”, ha chiosato il leader del Cgil.

Landini ha rincarato la dose in piazza, venerdì 3 ottobre:

La risposta a Giorgia Meloni

Maurizio Landini ha anche risposto a quanti hanno sollevato dubbi sui motivi dello sciopero e sul fatto che la Cgil, sindacato di lavoratori, possa organizzare un’agitazione per motivazioni di politica estera. “Senza pace non ci sono diritti dei lavoratori, la pace è la condizione per avere diritti, un lavoro e per essere fratelli. Se uno fa il sindacato e di fronte a un genocidio, a un popolo che viene cancellato da un altro popolo, si volta dall’altra parte, non sta facendo il sindacato. Stiamo tornando al Medioevo. Lo sciopero è un atto di grande solidarietà, metti a disposizione anche il fatto di non prendere la paga per un giorno non per te ma per difendere un diritto di un’altra persona perché vuoi che quello che sta succedendo a quel popolo non succeda a te. È un elemento di fratellanza“, ha spiegato.

Inoltre, si è rivolto anche a Giorgia Meloni che aveva attaccato i manifestanti, accusandoli di non volere la pace quanto il weekend lungo. “Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme”, aveva detto.

“Non mi aspettavo che arrivasse a un livello così basso la nostra Presidente del Consiglio, scioperiamo venerdì perché hanno bloccato la Flotilla l’altra sera. Abbiamo detto: ‘se bloccano la Flotilla, con tutto quello che ne consegue e gli arresti, noi arriviamo allo sciopero generale’. Bloccare la Flotilla vuol dire non solo non far arrivare gli aiuti ma anche che non si aprono i corridoi umanitari, che il genocidio va avanti e che si è lasciato fare a Israele la cosa più irregolare. Anziché arrestare il governo di Israele, si arrestano delle persone libere che stanno cercando di dare una mano nelle acque internazionali”, questo il commento di Maurizio Landini al programma di La7.

Cosa aveva detto Matteo Salvini

Lo sfogo del leader del Cgil è arrivato poco dopo un video di Matteo Salvini che, sui propri canali social, era tornato sulla questione dello sciopero e sulle proteste scoppiate in gran parte delle città italiane. “Adesso qualcuno sta esagerando, scontri tra manifestanti e polizia ad Alessandria, traffico ferroviario bloccato a Livorno, gente che si stende sui binari. Questi non sono pro-Pal, questi sono pro-caos”, questo il suo attacco.

“Oggi la Commissione di garanzia ha dichiarato illegittimo lo sciopero proclamato da Cgil e ultrasinistre per domani. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto. Chi, è un appello che faccio a lavoratrici e lavoratori, danneggerà, bloccherà il Paese, in nome di uno sciopero illegittimo, ne pagherà le conseguenze. Chi sbaglia, paga. Chi organizza e partecipa a scioperi illegali, che mettono in ginocchio un Paese, che rovinano la giornata a milioni di lavoratori, di studenti, di pendolari, ne dovrà pagare personalmente le conseguenze. Faccio un appello al buon senso, al rispetto delle regole, ognuno sventoli le bandiere che vuole ma nel rispetto del prossimo. Sono lavoratrici e lavoratori anche i poliziotti, i carabinieri, i ferrovieri e la stragrande maggioranza degli italiani che vuole semplicemente lavorare e vivere in pace”, prosegue.

Infine il ministro aveva lanciato una sorta di ultimatum. “Ultimo avviso, visto che ci sono altri 40 scioperi proclamati da qui alla fine dell’anno. Se prevarrà il buon senso, ci comporteremo in una certa maniera. Se prevarranno arroganza, violenza e sopraffazione sapremo come reagire”.

Le sanzioni per chi sciopera

Un messaggio quello di Salvini reiterato l’indomani anche a Mattino5. “Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. Chiederemo pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”, ha detto.

“Non è normale che per garantire un diritto allo sciopero oggi ci siano decine di migliaia di poliziotti pronti a difendere con manganelli i cittadini. Ieri hanno imbrattato piazza Duomo, chi paga? Hanno danneggiato la stazione di Bologna, chi paga? Conto che la proposta che sto portando avanti di far pagare una cauzione a chi provoca questi danni, venga approvata da tutto il Parlamento. Le sanzioni siano proporzionate al danno fatto, oggi possono essere fra 2.500 e i 50.000 euro. Chi sciopera illegalmente crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo?”, ha aggiunto il vicepremier.

Infine, Matteo Salvini chiude il suo intervento facendo appello al buon senso dei lavoratori e preannunciando ulteriori sanzioni per le prossime occasioni. “Ho detto ‘la commissione ha dichiarato che non dovete scioperare, confido in voi e nel vostro rispetto’. Vediamo se l’atto di responsabilità e la fiducia saranno raccolte. Altrimenti, alla prossima occasione sapremo come intervenire”, ha chiosato.