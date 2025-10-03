Sciopero generale 3 ottobre, Lilli Gruber contro Giorgia Meloni: "Mette italiani contro, retorica incendiaria"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La conduttrice Lilli Gruber ha recentemente attaccato la Premier italiana Giorgia Meloni in tv. Nella puntata di Otto e Mezzo andata in onda nella serata di giovedì 2 ottobre e durante la quale si è discusso dello sciopero generale del 3 ottobre, Gruber ha sottolineato gli attacchi a sindacati e attivisti italiani. “Fa un po’ impressione il silenzio della Presidente su quello che sta succedendo a Gaza”, ha affermato la giornalista.

Sciopero generale del 3 ottobre, Lilli Gruber attacca la Premier in tv

“Chi è il vero irresponsabile?”: è questa la domanda con la quale Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 il 2 ottobre.

La conduttrice ha criticato Giorgia Meloni in riferimento ad alcune frasi pronunciate dalla Presidente in merito allo sciopero generale del 3 ottobre, Uno sciopero che, secondo la premier “non aiuta i palestinesi, ma crea disagio al povero italiano” perché, secondo Meloni “il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.

Giorgia Meloni

Dopo aver riportato le sue parole, Gruber ha notato che la Premier “continua ad attaccare attivisti e sindacati e a mettere italiani contro gli italiani”.

Le ha fatto poi eco il giornalista Gad Lerner, intervenuto in collegamento da Milano. Il giornalista ha affermato di temere che “Giorgia Meloni stia cercando l’incidente (…). Spera che qualcuno cada nella tentazione del gesto sconsiderato alle manifestazioni per Gaza”.

Le parole su Giorgia Meloni: “Fa impressione il silenzio su Gaza”

Dopo l’intervento di Lerner, Lilli Gruber ha ripreso la parola per richiedere un’opinione all’ospite in studio, il giornalista e saggista Paolo Mieli.

La presentatrice ha notato che l’atteggiamento di Giorgia Meloni sullo sciopero generale del 3 ottobre differisce molto rispetto a quello tenuto nei mesi su quanto sta accadendo a Gaza.

“Giorgia Meloni spera che ci sia un incidente? Fa un po’ impressione il silenzio della Presidente del Consiglio in tutti questi mesi su quello che sta succedendo a Gaza”, soprattutto se contrapposto alla “loquacità per attaccare dei concittadini italiani”: questa l’opinione di Gruber.

Secondo Mieli, l’obiettivo reale della Premier è quello di parlare ai manifestanti che appartengono alla destra. Molti manifestanti sono infatti di destra: dunque, secondo Mieli, la Presidente “deve prendere una posizione per dare una deviazione identitaria a questa parte”.

L’attacco alla “retorica incendiaria”

Infine, Lilli Gruber ha velatamente polemizzato contro quella che lei stessa ha definito una “retorica incendiaria” della Premier.

Giorgia Meloni “attacca e sbeffeggia gli attivisti, fa un po’ impressione questo mettere gli italiani gli uni contro gli altri, in un mondo già abbastanza infuocato. Anche perché nel nostro Paese le divisioni sono già abbastanza profonde”, ha notato la presentatrice.

Dello stesso avviso anche la seconda ospite in studio, la storica e saggista Michela Ponzani, che ha definito le parole di Meloni “incendiarie”.

Non è mancato, infine, un paragone tra la retorica di Trump e quella della Premier italiana.

“Fa impressione che tra i leader neonazionalisti e sovranisti la Meloni sia quella che per prima e in modo più fedele sta adottando la ricetta di Donald Trump”, ha notato Lilli Gruber.

“Incendiare e alimentare le divisioni è forse la cosa più facile per un politico che ha un ruolo così importante come quello della Meloni (…), ha una retorica incendiaria”, ha concluso la giornalista.