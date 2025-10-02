Sciopero generale 3 ottobre, Tajani cita Pasolini sui "tanti violenti figli di papà" nelle manifestazioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

S’infiamma il dibattito sullo sciopero generale proclamato per il 3 ottobre dopo quanto accaduto agli attivisti presenti sulle navi della Flotilla. Il vicepremier Antonio Tajani ha citato Pier Paolo Pasolini parlando di “tanti violenti figli di papà” protagonisti nelle manifestazioni di questi giorni e in quelle previste per le prossime ore. “Tra loro e i poliziotti, scelgo i secondi”, ha detto.

Antonio Tajani cita Pier Paolo Pasolini

Il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha parlato alla Camera dopo i recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza che hanno portato al nascere di diverse manifestazioni per la Palestina in tutto il nostro Paese.

Facendo il punto sugli attivisti italiani presenti sulle navi della Flotilla e ora fermati da Israele, il membro di Forza Italia si è anche rivolto ai manifestanti che in queste ore sono scesi in piazza e si sono resi protagonisti di atti violenti ai danni delle forze dell’ordine. Nei loro confronti, il ministro ha rincarato la dose, attaccandoli e citando Pasolini.

IPA

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri

Chi sono i “violenti figli di papà” e cosa intende

“Questi violenti, che spesso sono figli di papà, se la prendono con i poliziotti che sono figli del popolo, è quello che diceva Pasolini schierandosi dalla parte dei poliziotti durante le manifestazioni degli atti di violenza a Valle Giulia. Se devo scegliere tra i violenti che attaccano i poliziotti ed i poliziotti, scelgo i poliziotti, come faceva Pier Paolo Pasolini. E lo dico con grande rispetto con coloro che manifestano pacificamente senza offendere nessuno”, dice Tajani.

“Gli slogan che si ascoltavano a Roma, ‘odiamo tutti la polizia‘, non sono slogan che hanno a che vedere con la voglia di tutelare i diritti sacrosanti del popolo palestinese. Noi non abbiamo mai detto che siamo contro il diritto di sciopero, nessuno vuole minare il diritto di sciopero, è scritto nella Costituzione, lo sciopero è legittimo e sacrosanto, nessuno può impedire ai lavoratori di scioperare. Quindi è legittimo lo sciopero ed è legittimo da parte di qualcuno criticare uno sciopero. Non è che lo sciopero non può essere politicamente criticato anche perché quello che arriva lo organizzano una o due sigle sindacali e non tutto il mondo sindacale”, prosegue.

“È giusto manifestare e protestare ma le manifestazioni non devono mai degenerare perché non c’è nessuna giustificazione a distruggere le vetrine. Il commerciante è un lavoratore così come non hanno alcuna colpa i 60 poliziotti feriti“, termina così l’intervento del vicepremier.

Cosa aveva detto il poeta

Tajani cita uno scritto di Pasolini – intitolato “Vi odio, cari studenti (Il Pci ai giovani!!)” –pubblicato su L’Espresso nel 1968. Nella sua poesia l’artista torna sugli storici scontri tra studenti e polizia andati in scena a Valle Giulia il primo marzo 1968.

“La polemica contro il PCI andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, figli. […] Avete facce di figli di papà. Buona razza non mente. […] Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti! Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care. I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete bastonato, appartengono all’altra classe sociale. A Valle Giulia, ieri, si è cosi avuto un frammento di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte della ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla parte del torto) erano i poveri”, si legge nell’opera. Nel citare, Tajani dunque parla di “figli del popolo” quando in realtà Pasolini parla dei poliziotti come “figli di poveri“.

Lo stesso Pasolini, un anno dopo averla composta, aveva rilasciato un commento comparso su Tempo illustrato. “Nella mia poesia dicevo, in due versi, di simpatizzare per i poliziotti, figli di poveri, piuttosto che per i signorini della facoltà di architettura di Roma; nessuno dei consumatori si è accorto che questa non era che una boutade, una piccola furberia oratoria paradossale, per richiamare l’attenzione del lettore, e dirigerla su ciò che veniva dopo, in una dozzina di versi, dove i poliziotti erano visti come oggetti di un odio razziale a rovescia, in quanto il potere oltre che additare all’odio razziale i poveri ha la possibilità di fare anche di questi poveri degli strumenti, creando verso di loro un’altra specie di odio razziale; le caserme dei poliziotti vi erano dunque viste come ghetti particolari, in cui la qualità di vita è ingiusta, più gravemente ingiusta ancora che nelle università”.

Sciopero generale del 3 ottobre, è scontro politico

Non si tratta peraltro della prima volta che il vicepremier del Governo Meloni cita questo episodio storico e il commento di Pasolini a quegli scontri. Lo aveva già fatto nel novembre 2024 quando aveva evocato il poeta per commentare gli scontri tra polizia e manifestanti antifascisti a Bologna. Per chiudere il suo intervento poi Tajani aveva ribadito di essere “sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine, della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza” e fatto il quadro sui rientri degli uomini e donne stanziati ora in Israele.

Mentre il rimpatrio degli attivisti dovrebbe avvenire nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, come detto, è stato indetto uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. A volerlo è stata la Cgil che lo ha programmato per il 3 ottobre 2025. Il sindacato ha spiegato come questo provvedimento nasca dal fatto che i governi europei sono rimasti inerti di fronte agli orrori perpetrati da Israele nella Striscia di Gaza. E dall’aggressione armata alla Flotilla, “capace di scuotere le coscienze e sensibilizzare l’opinione pubblica” e vittima di “un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza dei lavoratori e dei volontari imbarcati”.

Lo stesso sciopero è subito diventato argomento di dibattito politico. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha manifestato l’intenzione di bloccarlo sul nascere, precettandolo. Inoltre, la Commissione di garanzia sugli scioperi, lo ha valutato illegittimo “in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90″. L’Autorità ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.