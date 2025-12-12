Sciopero generale Cgil del 12 dicembre coinvolge anche trasporti e scuola, ma ci sono fasce orarie garantite

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venerdì 12 dicembre va in scena lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del Governo Meloni. Da treni e bus alla scuola passando per sanità e pubblica amministrazione, sono coinvolti dalla mobilitazione tutti i settori pubblici e privati. Escluso invece il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero indetto per il 17 dicembre. Sono state organizzate manifestazioni in tante città, il segretario della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze.

Sciopero generale 12 dicembre

Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, giornata condizionata dalla protesta in tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla scuola fino alla sanità.

Lo sciopero è stato indetto dalla sola Cgil – dopo i primi tre assieme alla Uil – per protestare contro la manovra economica del Governo Meloni attualmente in discussione in Parlamento.

Treni, orari e servizi garantiti

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero è scattato dalla mezzanotte e terminerà alle 21.

Trenitalia fa sapere che sono possibili ritardi, variazioni e cancellazioni, anche dopo l’orario di termine dell’agitazione sindacale.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenord sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21.

Per le medie e lunghe percorrenze sia Trenitalia che Italo hanno assicurato la circolazione di una serie di treni garantiti in caso di sciopero.

L’elenco di frecce e intercity garantiti da Trenitalia è disponibile a questo link, mentre qui la lista dei treni garantiti di Italo.

Bus, metro e tram: la situazione da Milano a Roma

Nel trasporto pubblico locale – cioè bus, metro e tram – gli orari dello sciopero variano in base ai territori.

Milano

A Milano metro, bus e tram di Atm sono a rischio dalle ore 8.45 alle ore 15.

Restano regolarmente aperte le linee metropolitane M1, M2, M4 e M5, mentre la M3 è chiusa e riapre alle 15, secondo quanto riferito da Atm, che segnala anche possibili disagi sulla rete di superficie, con alcune linee deviate a causa di una manifestazione.

Torino

A Torino per i mezzi Gtt sono previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Mentre le tratte extra urbane saranno garantite da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Roma

Situazione più tranquilla a Roma: allo sciopero non aderisce il personale Atac, che ha incrociato le braccia martedì scorso.

Possibili disagi invece per le linee Cotral: l’azienda di trasporti regionale assicura le corse da inizio servizio alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Napoli

A Napoli le fasce di garanzia di tram, bus e filobus vanno dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Servizio sospeso per la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina.

Regolare per la linea 6 e funicolare di Chiaia.

La Funicolare centrale è chiusa al pubblico per consentire di attuare il monitoraggio di sicurezza dell’impianto.

Gli altri settori interessati

L’adesione allo sciopero del personale scolastico (docenti e Ata) può causare a scuola la sospensione delle lezioni, orari rimodulati e servizi ridotti per mense e post-scuola.

Per quanto riguarda la sanità, potrebbero esserci disagi vari in ospedali, cliniche e presidi sanitari ma vengono comunque garantiti i servizi minimi.

Allo sciopero aderisce anche il personale dei vigili del fuoco, con uno stop di 4 ore.

Nessun problema invece per quanto riguarda il trasporto aereo, per via di uno sciopero di settore precedentemente indetto per il 17 dicembre.

I voli saranno regolari ma potrebbero comunque esserci disagi per lo sciopero nei settori collaterali, ad esempio nei collegamenti con gli aeroporti.