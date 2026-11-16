Sciopero generale Cgil venerdì 20 novembre 2026, l'Italia si ferma: trasporti, scuola, aerei, treni e sanità

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre 2026 promette di bloccare l’Italia. A rischio il funzionamento dei trasporti (mezzi pubblici, treni e aerei), così come quello degli altri comparti sia privati che pubblici, compresa la scuola. Lo sciopero generale nazionale durerà 24 ore. Si tratta di un appuntamento promosso ogni autunno dalla Cgil in segno di protesta contro la Manovra del Governo Meloni.

Sciopero generale 20 novembre 2026

A corredo dello sciopero generale, venerdì 20 novembre sono previste 100 manifestazioni da Nord a Sud fra cortei, presìdi e comizi. Coinvolte, come detto, tutte le categorie lavorative pubbliche e private, comprese quelle in appalto e i servizi di supporto: istruzione, università, ricerca, sanità, pubbliche amministrazioni, trasporti e via dicendo.

Trattandosi della Cgil, uno dei maggiori sindacati italiani, l’adesione si preannuncia altissima. Le modalità di partecipazione potranno variare in base al comparto e alle disposizioni relative alle singole categorie. Nei servizi pubblici essenziali saranno in ogni caso assicurate le prestazioni indispensabili.

ANSA

Lo sciopero dei trasporti

A causa dello sciopero generale sono previsti cancellazioni, rallentamenti e riduzioni dei servizi di trasporto. Non solo per via dell’astensione dal lavoro, ma anche per il fatto che nelle grandi città saranno molte le vie e le piazze non percorribili a causa dei cortei e dei sit-in.

Si aggiunge poi uno specifico sciopero dei treni nazionale, della durata di 23 ore: dalle 21:00 di venerdì 20 novembre alle 20.00 del giorno successivo. I promotori: Assemblea Nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi e Cat.

Si suggerisce di consultare gli aggiornamenti periodici dei singoli operatori per avere notizie su eventuali cancellazioni, fasce protette e variazioni della circolazione.

Sciopero della scuola

Un altro settore particolarmente esposto è la scuola. Lo sciopero del 20 novembre riguarderà infatti anche il personale del comparto Istruzione e Ricerca. Previste dunque ripercussioni sulla normale attività degli istituti. In base alle adesioni, potrebbero verificarsi modifiche agli orari, sospensioni delle lezioni e difficoltà nell’organizzazione delle lezioni. Si invitano le famiglie a fare riferimento alle comunicazioni delle singole scuole.

Le motivazioni dello sciopero

Inizialmente Maurizio Landini sostenne a metà ottobre che la Manovra 2027 del Governo Meloni facesse “abbastanza schifo”. Poi Landini dalle parole è passato ai fatti, indicendo lo sciopero generale. Queste le motivazioni della Cgil:

un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

Si rimanda al sito ufficiale della Cgil (cgil.it) per la mappa delle manifestazioni da Nord a Sud. Il percorso: Home page > Speciali > 2026 > Sciopero generale CGIL 20 novembre 2026.