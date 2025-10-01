Sciopero generale Cgil venerdì 3 ottobre in difesa della Flotilla, l'annuncio e chi si ferma per protesta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre 2025. È quanto è stato annunciato dalla Cgil, la mobilitazione è in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema”, fanno sapere dal sindacato.

Lo sciopero generale della Cgil

Nel comunicato diffuso dalla Cgil sullo sciopero si evidenzia come l’attacco alle navi della Flotilla rappresenti “un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano a una vera e propria operazione di genocidio”.

Per il sindacato si tratta di “un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati” e “i volontari della Flotilla, pur se in forma atipica, sono lavoratori: molti di loro sono in aspettativa non

retribuita, ma la sospensione temporanea della retribuzione non cambia la loro condizione giuridica”.

ANSA

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil

Orari e settori coinvolti nello sciopero

Lo sciopero del 3 ottobre 2025 riguarderà il personale delle attività ferroviarie dalle ore 21.00 del 2 ottobre 2025.

Si fermerà anche il personale delle autostrade dalle ore 22.00 del 2 ottobre 2025. Per i Vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Inizierà, per il personale turnista, alle ore 9.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Per la Sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 3 ottobre 2025 a fine dell’ultimo turno della

stessa giornata.

Nel comunicato della Cgil si segnala che durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore, e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione.

Si rammenta, alle istituzioni in indirizzo, di garantire, per quanto possibile, il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.

Salvini medita la precettazione

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì 3 ottobre 2025.

“L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso. Salvini vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani”, ha sottolineato il Mit.