Sciopero generale del 9 marzo, chi si ferma e quali servizi rischiano disagi per le 24 ore di stop

È previsto per lunedì 9 marzo uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge molti settori pubblici e privati. Nella scuola si ferma anche la Flc Cgil: lezioni e servizi potranno variare in base alle adesioni. Per sanità e pubblica amministrazione possibili rallentamenti per prestazioni non urgenti, mentre nei trasporti lo stop promosso da Slai-Cobas può pesare su treni e mezzi pubblici.

Sciopero generale del 9 marzo: la durata e i settori coinvolti

Lunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarda comparti pubblici e privati. La giornata mette insieme più iniziative: da un lato la mobilitazione promossa da sigle sindacali di base, dall’altro lo sciopero proclamato dalla Flc Cgil nel mondo dell’istruzione e della ricerca.

Lo stop si riflette soprattutto su scuola, sanità, pubblica amministrazione e servizi. Alcune categorie, come il personale dei vigili del fuoco, risultano coinvolte con una fascia oraria specifica (9–13).

Come spesso accade, l’impatto reale dello sciopero dipenderà dall’adesione nelle singole sedi e dalla capacità delle strutture di garantire i servizi indispensabili previsti. Sono comunque previsti disservizi e rallentamenti per diverse attività.

Treni e mezzi pubblici a rischio: le fasce di garanzia

Sul fronte dei trasporti, lo sciopero che può incidere maggiormente è quello promosso da Slai-Cobas, con astensione di 24 ore e possibili ripercussioni su treni, autobus e metropolitane.

Restano in vigore le fasce di garanzia previste dalle regole sui servizi essenziali, concentrate di norma nelle ore di punta del mattino e del tardo pomeriggio, per assicurare almeno le corse indispensabili.

Alcune sigle, come Usi e Usb, hanno dichiarato che il comparto trasporti non rientra nella loro iniziativa. Per questo, in termini pratici, l’impatto può variare tra città e gestori, ma l’indicazione resta quella di verificare gli avvisi delle singole aziende di Tpl e delle imprese ferroviarie, che pubblicano orari e servizi garantiti.

Scuola e sanità, lo sciopero della Flc Cgil

Per quanto riguarda l’istruzione la Flc Cgil proclama lo sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 9 marzo per il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.

La motivazione è legata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne e ai temi dell’autodeterminazione e della parità di genere.

In merito alla sanità invece l’astensione coinvolge diverse figure, dagli infermieri agli operatori sociosanitari, fino a personale medico e tecnico-amministrativo. Restano garantite le prestazioni indispensabili, quindi pronto soccorso e urgenze, mentre possono slittare visite specialistiche non urgenti, esami programmati e attività ambulatoriali, con possibili rallentamenti anche negli uffici amministrativi delle ASL.