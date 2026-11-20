Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nella giornata di venerdì 20 novembre 2026 l’Italia affronta uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil insieme a sigle di base come Cobas e Usb contro la legge di Bilancio 2027. La mobilitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati con cortei in cento piazze, interessando trasporto pubblico locale, scuole e sanità, mentre restano esclusi aerei e treni fino alla sera.

Le ragioni dello sciopero del 20 novembre e i settori coinvolti

Nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre 2026, si svolge lo sciopero generale di ventiquattro ore indetto dalla Cgil con lo slogan “Il futuro è adesso”, affiancato dalle mobilitazioni di Cobas e Usb. La protesta nasce per contestare l’impianto della Manovra 2027, accusata dal sindacato guidato da Maurizio Landini di aggravare l’impoverimento del Paese.

Tra le richieste principali figurano l’aumento di salari e pensioni, il rinnovo dei contratti nazionali, la restituzione del fiscal drag, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, il contrasto alla precarietà e maggiori risorse per sanità pubblica, istruzione e politiche abitative rispetto alle spese militari.

L’astensione interessa lavoratori pubblici e privati nel rispetto della legge 146/90 sui servizi essenziali, con possibili disagi negli uffici della pubblica amministrazione, nelle scuole, nelle università, nei porti, nei taxi e nelle strutture sanitarie, dove sono comunque garantite le prestazioni urgenti.

Trasporti locali, treni e aerei: chi si ferma

Nel comparto dei trasporti lo sciopero del 20 novembre colpisce in modo differenziato il trasporto pubblico locale in base alle singole aziende. A Roma i mezzi Atac sono garantiti solo da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59; a Bologna i disagi per Tper sono concentrati dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine turno, mentre fasce analoghe interessano Firenze, Genova e Palermo.

Restano invece regolarmente operative diverse società locali escluse da questa agitazione, tra cui Atm a Milano, Gtt a Torino, Anm ed Eav a Napoli, Atvo a Venezia, Sad a Bolzano, Trentino Trasporti e Amtab a Bari.

Aerei e ferrovie non rientrano nello sciopero generale diurno su intervento della Commissione di garanzia, ma per i treni scatterà un’agitazione separata proclamata da Cub Trasporti, Sgb e Cat dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre.

I cortei in cento piazze italiane da Roma a Milano

Accanto allo stop lavorativo, la giornata prevede manifestazioni e cortei in circa cento piazze italiane con la partecipazione parallela degli studenti.

A Roma il corteo della Cgil parte alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II verso via dei Fori Imperiali, dove è previsto il discorso conclusivo del segretario generale Maurizio Landini, mentre Usb e studenti si concentrano in piazzale Aldo Moro per sfilare fino al ministero dell’Istruzione.

A Milano il raduno sindacale parte alle 9 da piazza Cadorna per unirsi agli studenti provenienti da largo Cairoli fino a piazza XXV Aprile con l’intervento di Maria Grazia Gabrielli.

Manifestazioni principali sono in programma anche a Napoli da piazza Mancini, a Torino da piazza XVIII Dicembre, a Bologna da piazza dei Martiri, a Firenze da piazza dell’Indipendenza, a Genova dalla Stazione Marittima, a Bari da piazza Massari e a Palermo da piazza Marina.