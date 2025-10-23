Sciopero generale il 28 novembre, dai treni alle autostrade: l'Italia si ferma contro la Manovra

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Indetto lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione è promossa da Unione sindacale di base (Usb) e Confederazione Unitaria di Base (Cub). Al centro della protesta, che si svolgerà venerdì 28 novembre 2025, c’è soprattutto la legge di Bilancio 2026 del governo Meloni. In particolare, previsti disagi per chi viaggia in treno e sulle autostrade.

Sciopero generale 28 novembre, i motivi della protesta indetta da Usb

Usb fa sapere che lo sciopero generale ha il fine di manifestare profondo dissenso per quella che viene ritenuta “la finanziaria di guerra“.

La mobilitazione interesserà tutte le categorie. Per sabato 29 novembre poi sono previste manifestazioni in tutte le città e una protesta nazionale a Roma.

L’Usb invita “a rimettere in discussione la firma degli ultimi contratti nazionali che hanno tutti contraddetto l’esigenza unanimemente riconosciuta di garantire il potere d’acquisto delle retribuzioni“.

“Tutti i contratti nazionali – afferma Usb – devono assicurare almeno 2mila euro come livello minimo di partenza e in paga base, somma che rappresenta la linea invalicabile per garantire una retribuzione dignitosa e consentire il recupero delle fortissime perdite accumulate dai salari negli ultimi trent’anni”.

Critiche anche sul fronte pensioni. Per l’Usb inoltre “non è accettabile che si continui ad allungare l’età pensionabile che va invece riportata a 62 anni: in Italia si lavora troppo e con salari da fame”.

“È insopportabile che milioni di pensionati siano condannati ad una vecchiaia di povertà assoluta”, si legge nella nota. E ancora, si afferma che “a pagare devono essere le banche, che hanno incassato extraprofitti e stanno affamando il Paese, approvando interventi veri ben diversi dalle iniziative ipocrite inserite nella legge di Bilancio“.

E ancora: “Le tariffe dei beni e servizi essenziali vanno messe sotto regime controllato”. Infine “invece di comprare e costruire nuove armi è ora di tornare a costruire case popolari e di affrontare l’emergenza della sanità pubblica, investendo in personale e strutture sanitarie”.

L’Usb rende noto anche di avere in programma un piano di mobilitazione per tutto il mese di novembre. Quindi l’appello ai movimenti sociali e alle realtà indipendenti a costruire “una grande mobilitazione nazionale per il sabato 29 novembre”.

“È ora di riprendere la pratica del ‘Blocchiamo tutto’, utilizzata efficacemente in difesa del popolo palestinese, contro il genocidio e a sostegno della Global Sumud Flotilla, per fermare la corsa al riarmo e costruire un nuovo futuro”, spiegano dal sindacato.

Cub, protesta contro “l’economia di guerra”

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha sposato l’iniziativa dell’Usb e ha a sua volta proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, per l’intera giornata del 28 novembre.

La sigla sindacale riferisce che la mobilitazione è indetta, tra l’altro, per “il riconoscimento” dello Stato della Palestina, “il blocco delle spese militari e dell’invio di armi” in Ucraina e in Palestina, per investimenti per sanità, scuola, trasporti e welfare, per l’aumento di salari e pensioni in modo da recuperare il potere di acquisto.

Cub sottolinea inoltre che la protesta è anche contro “l’economia di guerra” e la Legge di Bilancio 2026 che “saccheggia il futuro delle masse popolari e dei lavoratori” e contro “una previsione di aumento delle spese militari fino a 22 mld di euro in 3 anni”.

Quando si fermano i treni e il personale delle autostrade

Il sindacato di base riferisce che per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero comincerà dalle ore 21 del 27 novembre e terminerà alle ore 21 del 28.

Per il personale delle autostrade, la mobilitazione inizierà alle ore 22 del 27 novembre e si concluderà alle ore 22 del 28.

I vigili del fuoco incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 9 del 28 novembre alle 13. Per la Sanità lo sciopero è articolato dal turno montante per la notte del 27 novembre fino all’ultimo turno smontante per il giorno del 28.

Cub rimarca che nel corso della mobilitazione generale saranno garantite le prestazioni indispensabili. “A questo scopo – sottolinea il sindacato – fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione”.