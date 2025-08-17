Sciopero generale in Israele contro la guerra a Gaza, 38 arresti in piazza a Tel Aviv e Gerusalemme

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Almeno 38 i manifestanti arrestati in Israele durante lo sciopero generale proclamato dal Forum delle famiglie degli ostaggi, per chiedere la fine della guerra a Gaza e un accordo per il ritorno delle persone ancora nella mani di Hamas. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutte le città del Paese, bruciando anche copertoni per bloccare le autostrade principali.

Lo sciopero generale in Israele

Lo sciopero generale è partito alle 6.29 di domenica 17 agosto (le 5.29 in Italia), lo stesso orario in cui ha avuto inizio il massacro del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas. La protesta contro il governo Netanyahu è stata indetta dal Comitato di Ottobre, che racchiude le famiglie degli ostaggi e le vittime dell’assalto ai kibbutz.

Gli organizzatori si attendono la partecipazione di un milione di persone, soprattutto di presenti nella piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, affollata già dalle prime ore del mattino. La giornata di cortei terminerà intorno alle 20 con la manifestazione programmata alla Kirya, il quartier generale militare della capitale.

Il Forum delle famiglie ha ribadito in una nota le responsabilità del premier israeliano per il mancato ritorno a casa degli ostaggi:

Da 22 mesi i rapiti languono a Gaza, davanti ai vostri occhi. Invece di ingannare l'opinione pubblica, diffondere voci e diffamare le famiglie dei rapiti, restituite i nostri cari con un accordo e ponete fine alla guerra. Questa è l'unica decisione che il popolo israeliano chiede, ed è l'unica decisione possibile

Gli arresti a Tel Aviv e Gerusalemme

Le proteste principali sono in corso a Tel Aviv e a Gerusalemme, con gli attivisti che hanno invaso gli incroci e hanno dato fuoco a pneumatici per bloccare il traffico nelle strade principali: falò in mezzo alla carreggiata anche sull’autostrada 16, una delle vie di accesso alla Città santa.

La polizia israeliana è intervenuta con decine di arresti per sgomberare le arterie stradali. Come riportato da Repubblica, le forze dell’ordine hanno diffuso a metà mattinata un primo bilancio di 38 manifestanti finiti in manette.

“La libertà di protesta e di espressione non significa essere liberi di appiccare incendi, danneggiare la libertà di movimento delle persone o disturbare l’ordine pubblico”, è la linea dura comunicata dalle forze dell’ordine.

Sette gli arresti a Gerusalemme, dove si sono registrati diversi scontri con la polizia, che ha fatto uso di idranti per liberare la via occupata dai manifestanti.

La reazione di Netanyahu

Lo sciopero generale è stato condannato dal governo di Israele, con lo stesso premier Benjamin Netanyahu che ha espresso biasimo per la protesta:

“Coloro che oggi chiedono la fine della guerra non solo stanno irrigidendo la posizione di Hamas e ritardando il rilascio dei nostri ostaggi, ma stanno anche assicurando che gli orrori del 7 ottobre si ripeteranno e che dovremo combattere una guerra senza fine”

Dure le critiche dei ministri dell’ultradestra messianica, Smotrich e Ben-Gvir:

“Queste sono le stesse persone che hanno indebolito Israele prima del 7 ottobre e stanno cercando di farlo di nuovo oggi”, ha dichiarato Ben-Gvir.