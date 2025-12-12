Sciopero generale, Italo Bocchino provoca Landini: "Prima c'era il sabato fascista, ora venerdì sindacalista"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel giorno dello sciopero generale del 12 dicembre, indetto dalla Cgil contro la manovra del governo, Italo Bocchino ha provocato Maurizio Landini in tv parlando di “venerdì sindacalista”, richiamando il sabato fascista. Una battuta che segue la linea polemica della destra, rilanciata anche dalla Lega, che accusa il sindacato di usare lo sciopero come pretesto per il weekend lungo.

Lo sciopero generale del 12 dicembre e le ragioni della Cgil

Oggi – venerdì 12 dicembre – è la giornata dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di Bilancio del governo Meloni. La mobilitazione, della durata di 24 ore, coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con l’esclusione di alcune categorie già interessate da precedenti agitazioni.

Secondo la Cgil, lo sciopero è stato proclamato contro una manovra giudicata “ingiusta”, con richieste che includono l’aumento dei salari e delle pensioni, il contrasto alla precarietà, lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile e maggiori investimenti in sanità e istruzione.

Le manifestazioni hanno interessato numerose città, da Firenze a Milano, fino ad Ancona, dove al corteo regionale hanno partecipato lavoratori provenienti da tutta la regione, ma hanno anche riacceso il confronto politico tra sindacato e maggioranza di governo, con la critica che si è concentrata anche sulla scelta del venerdì come giornata di sciopero, interpretata come funzionale a un “weekend lungo”.

Le parole di Bocchino e il post della Lega contro Landini

Durante L’Aria che Tira su La7, Italo Bocchino ha commentato lo sciopero con una battuta: “Una volta c’era il sabato fascista, adesso c’è il venerdì sindacalista”.

Bocchino ha poi rincarato la dose, definendo Landini “un uomo pericoloso” e sostenendo che gli scioperi avrebbero un costo economico elevato per il Paese. La Cgil insiste invece sul fatto che la scelta del venerdì favorisca la partecipazione alle manifestazioni e non abbia finalità di comodo.

Anche la Lega, tramite i propri canali social, ha rilanciato un messaggio contro la Cgil, sostenendo che lo sciopero cada “guarda caso di venerdì” e accusando il sindacato di essere isolato e responsabile di danni economici, facendo riferimento a presunti aumenti salariali garantiti dal governo e a presunti scandali legati alla gestione sindacale in alcune realtà locali. A stretto giro è però arrivata la replica di Landini: “Noi stiamo facendo il nostro mestiere, quello che non fa Salvini”.

Cos’era il sabato fascista

Il riferimento al sabato fascista richiama una pratica introdotta durante il regime di Mussolini a partire dagli anni Trenta. Il sabato fascista prevedeva la sospensione parziale delle attività lavorative e scolastiche per dedicare il pomeriggio ad attività di inquadramento, addestramento paramilitare e propaganda del regime, soprattutto per giovani e lavoratori.

Il post della Lega sullo sciopero

Non si trattava di un giorno di riposo né di una forma di protesta, ma di uno strumento di controllo e mobilitazione ideologica imposto dall’alto. Le attività erano obbligatorie e inserite nel progetto di educazione totalitaria del cittadino fascista, con finalità dichiaratamente politiche e di regime.

Il paragone utilizzato da Bocchino ha quindi come unica funzione la provocazione politica, dato che accostare lo sciopero del venerdì a una pratica simbolica del Ventennio serve a rafforzare l’accusa di strumentalizzazione e a delegittimare l’iniziativa sindacale sul piano dell’opinione pubblica.

Lo sciopero del 12 dicembre è il quarto indetto dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni, dopo le mobilitazioni già svolte nei mesi precedenti con numerose adesioni a livello territoriale.