Sciopero generale oggi 22 settembre per Gaza dall'Atm di Milano all'Atac di Roma: orari di metro, bus e treni

Sciopero generale dei traporti in Italia. Oggi diversi sindacati protesteranno contro “l’economia di guerra”, manifestando solidarietà al popolo palestinese per quel che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Lo sciopero ha avuto inizio a mezzanotte e si concluderà alle ore 23 di lunedì 22 settembre 2025. A non incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore aereo.

Gaza, sciopero generale di oggi lunedì 22 settembre: la situazione dei treni

Il personale di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderirà allo sciopero. Esclusi invece i lavoratori di Trenitalia in Calabria. Trenitalia ha riferito che modifiche agli orari dei mezzi potrebbero verificarsi anche prima dell’orario previsto di inizio e dopo quello di fine dello sciopero.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i viaggi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per avere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione si possono consultare i siti di Trenord e di Trenitalia Tper.

La situazione a Milano e Torino

A Milano, Atm ha spiegato che il servizio di metropolitane, autobus e tram sarà garantito solamente fino alle 8.45 del mattino e dalle 15 alle 18. Nelle restanti fasce orarie il servizio non è garantito.

A Torino lo sciopero coinvolgerà i mezzi GTT, vale a dire autobus, tram e metropolitana. Nel capoluogo piemontese garantite le corse fino alle 8.00 e quelle previste dalle 18.00 alle 21.00.

Mezzi fermi a Roma, Firenze e Napoli

A Roma, Atac ha reso noto che metro, autobus e tram saranno garantiti fino alle 8.29 e poi dalle 17 alle 20.00. Previsti disagi nelle restanti ore della giornata. I servizi potrebbero fermarsi o essere ridotti. Si prevedono problemi anche per i viaggiatori che usano bus periferici e linee ferroviarie urbane come Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo.

A Firenze, sarà il personale di Autolinee Toscane a incrociare le braccia. Le sole fasce garantite sono quelle che vanno dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

A Napoli, le corse di bus, funicolari e metro sono garantite nelle fasce 5.30-8.30 e 17-20. Medesima situazione per Eav, che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Taxi e aerei

Alcuni taxisti potrebbero aderire allo sciopero. Lo stesso vale per alcuni dipendenti del settore marittimo e portuale (potrebbero verificarsi ritardi nelle operazioni di carico e scarico). Previsti disagi anche nella logistica e nel trasporto merci.

Nessuna adesione alle proteste per quel che riguarda il comparto aereo.

Le ragioni dello sciopero

L’Usb, tramite una nota ufficiale, ha proclamato lo sciopero per il settore pubblico e privato come protesta per “l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza”, ma anche come atto di contestazione verso “l’indisponibilità dell’Unione Europea e del governo italiano di imporre sanzioni adeguate alla gravità della situazione e ad interrompere ogni relazione istituzionale e collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato di Israele”.

Attraverso la mobilitazione, ha sottolineato sempre Usb, c’è anche l’intento di dimostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla,