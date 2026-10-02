Sciopero generale oggi venerdì 2 ottobre 2026, trasporti, scuola e sanità a rischio: i servizi garantiti
Oggi venerdì 2 ottobre lo sciopero generale indetto dalla CSLE: i servizi a rischio, dai treni alla scuola e alla sanità
Oggi, venerdì 2 ottobre 2026, è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore, il primo di un lungo elenco di mobilitazioni sindacali che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolgerà un ampissimo raggio di lavoratori pubblici e privati, dai trasporti alla pubblica amministrazione, dalla sanità alla scuola.
- Sciopero generale oggi venerdì 2 ottobre 2026
- Le motivazioni dello sciopero
- Possibili disagi a scuola e sanità
- Treni a rischio, gli orari
Sciopero generale oggi venerdì 2 ottobre 2026
Lo sciopero generale di oggi, venerdì 2 ottobre 2026, è stato indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (CSLE), un sindacato autonomo italiano che non è tra quelli maggiormente rappresentativi in nessuno dei settori coinvolti.
Alla mobilitazione ha aderito la Federazione italiana sindacati intercategoriali (Fi-Si).
Le motivazioni dello sciopero
Alla base della mobilitazione ci sono rivendicazioni economiche e sociali, a partire dal forte calo del potere d’acquisto dei lavoratori.
La CSLE chiede il taglio dei prezzi di carburanti e generi di prima necessità, la riduzione della pressione fiscale sui lavoratori e rincari salariali adeguati per far fronte all’aumento del costo della vita.
A queste richieste si aggiungono altre istanze, come la spinta verso un’effettiva indipendenza energetica e politiche a sostegno della crescita e della competitività delle imprese.
Possibili disagi a scuola e sanità
Tra i settori a rischio per lo sciopero di oggi ci sono la scuola e la sanità. Per quanto riguarda la scuola, o sciopero coinvolge tutto il personale, dai docenti ai lavoratori Ata.
I servizi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado potrebbero subire riduzioni o cancellazioni, ma dipende da scuola a scuola.
Gli istituti devono comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali variazioni di orario o la sospensione delle attività didattiche.
Per quanto riguarda la sanità, sono a rischio le visite programmate e gli esami di laboratorio nelle strutture pubbliche.
Mentre sono garantite le prestazioni considerate servizi minimi essenziali e le urgenze di pronto soccorso.
Treni a rischio, gli orari
Tra le categorie interessate dallo sciopero c’è anche il trasporto ferroviario, ma solo parzialmente, per tre ore, dalle 11 alle 14.
L’astensione potrà interessare sia i treni ad alta velocità che quelli regionali e locali, in questa fascia oraria saranno garantiti solo i treni a lunga percorrenza di Trenitalia indicati qui.
Fuori da questa finestra il servizio ferroviario dovrebbe svolgersi regolarmente.