Sciopero generale oggi venerdì 28 novembre, dai treni alla scuola fino a sanità e stampa: chi si ferma

Quella di oggi, venerdì 28 novembre 2025, rischia di essere una giornata complicata per tanti italiani per via dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base. Dai treni ai bus, dalla metro agli aerei, fino alla scuola e alla sanità: sono molti i settori pubblici e privati in cui i lavoratori incroceranno le braccia in tutta Italia. Nella stessa giornata c’è anche lo sciopero dei giornalisti indetto dalla Fnsi per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da dieci anni.

Nuovo sciopero generale oggi, venerdì 28 novembre 2025, che toccherà molti settori, dai trasporti alla scuola fino sanità e stampa.

Quello di oggi, proclamato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, è il primo di due scioperi nazionali nel giro di pochi giorni: il 12 dicembre è previsto quello promosso dalla Cgil.

I sindacati chiedono modifiche alla Manovra finanziaria del Governo Meloni, giudicata “insufficiente”, rivendicando “un aumento del potere d’acquisto per salari e pensioni”, investimenti in politiche industriali e maggiori risorse per sanità, scuola, e trasporti.

Sempre per oggi è in programma lo sciopero dei giornalisti indetto dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana).

Trenitalia, Italo e Trenord: i treni a rischio

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, lo sciopero dei treni che riguarda Trenitalia, Trenord e Italo è iniziato in realtà alle 21 di ieri, giovedì 27 novembre, e termina alle 21 di oggi, venerdì 28.

Trenitalia e Trenord hanno fatto sapere che potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi o variazioni nel percorso, fatta eccezione per le fasce di garanzia previste dalla legge: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per i treni regionali e locali.

Per le tratte a lunga percorrenza i treni garantiti sono indicati sul sito di Trenitalia.

Possibili disagi anche per Italo: l’elenco dei treni garantiti è disponibile sul sito della società.

Il trasporto aereo

A causa dello sciopero generale sono previsti disagi anche nel trasporto aereo.

Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, spiega che sono garantiti “tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero”.

Vengono garantiti anche “l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari che precedono il via all’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso”.

Bus e metro, la situazione a Milano e Roma

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la situazione per bus, tram e metro varia da città a città.

A Milano saranno regolari i servizi di Atm, dal momento che nessuna delle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori ha aderito.

A Roma la mobilitazione tocca l’intera rete Atac e quelle degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr.

Atac comunica che sono garantite le corse da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59; non è garantito dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine.

Non sono garantite le corse delle linee metro A, B/B1, C previste dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti.

A Napoli lo sciopero prevede le fasce di garanzia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per bus e tram.

Scuola e sanità

Lo sciopero coinvolgerà anche scuola, sanità e pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la scuola, la mobilitazione interessa sia il personale docente che quello amministrativo: sono possibili chiusure e fine lezioni anticipate.

Nel settore sanitario lo stop è modulato in modo da garantire comunque i servizi essenziali.

Sciopero dei giornalisti

Infine, sempre oggi c’è lo sciopero dei giornalisti promosso dalla Federazione nazionale della stampa (Fnsi) e che riguarda quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate online.

La mobilitazione è stata indetta per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto dal 2016.