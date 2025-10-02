Sciopero generale per Flotilla, scontro tra Matteo Salvini e Forza Italia sulla cauzione agli organizzatori

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La tensione politica esplode nel pieno del dibattito sullo sciopero generale del 3 ottobre promosso in solidarietà con la missione Flotilla. Al centro della polemica c’è la proposta avanzata da Matteo Salvini di introdurre una cauzione preventiva per chi organizza manifestazioni. Forza Italia ha preso le distanze: il portavoce Raffaele Nevi ha definito l’idea “di difficile attuazione”, mettendo in luce le difficoltà pratiche nell’individuare chi davvero debba versare la somma.

Sciopero generale per Flotilla, scontro tra Salvini e Forza Italia

Intervenendo su Rtl 102.5 il 2 ottobre, Salvini ha spiegato di attendere la decisione della Commissione di garanzia sullo sciopero generale, ribadendo la necessità di “evitare che l’Italia scenda nel caos”.

La manifestazione del primo ottobre a Torino in solidarietà alla Flotilla

Il ministro dei Trasporti ha annunciato che, se la Commissione dovesse ritenere illegittima la protesta, agirà “per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico”.

Ma a far discutere sono soprattutto le sue parole sulla “cauzione preventiva”: “Chiunque organizzi un corteo o una manifestazione – ha dichiarato – deve lasciare una cauzione dal proprio conto personale o associativo. In caso di danni, paga lui, non tutti i cittadini”.

Una proposta che ha ricevuto il no di Forza Italia.

L’intervento di Tajani

Nel mezzo dello scontro, è intervenuto Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

In Aula alla Camera ha spiegato che l’operazione della marina israeliana contro la Flotilla è stata pianificata “pacificamente e senza violenze”, con 16 navi coinvolte e procedure di avvicinamento attentamente coordinate.

Come riporta ANSA, Tajani ha inoltre annunciato che 22 italiani sono stati fermati da Israele durante l’operazione, ma che tutti “stanno bene” e che riceveranno assistenza consolare per il rimpatrio.

Le tensioni all’interno della maggioranza

Lo sciopero in favore della Flotilla diventa così pretesto per un confronto più ampio sui temi della sicurezza e del controllo politico delle manifestazioni.

Salvini tenta di imporre una linea rigorosa, puntando a una narrazione dura contro il dissenso. Forza Italia, invece, frena, con la consapevolezza che la proposta della cauzione potrebbe finire sotto il vaglio della Corte Costituzionale.

Con Tajani che entra ufficialmente nella discussione, difendendo l’operato israeliano nei confronti della missione e rassicurando sullo stato dei cittadini italiani, il terreno politico si fa incandescente.

Intanto il ministero dell’Interno, da parte sua, ha ribadito il rispetto del diritto di manifestare.

Fratelli d’Italia, pur parte della coalizione, non ha commentato ufficialmente la proposta di Salvini, suggerendo un certo imbarazzo sull’iniziativa.