Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite
Il 22 settembre 2025 sciopero generale per Gaza: trasporti, scuola e taxi a rischio. Ecco orari, fasce di garanzia e motivazioni della protesta
Lunedì 22 settembre 2025 sarà una giornata di disagi per milioni di cittadini: il sindacato Usb e altre sigle hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolge trasporti, scuole, taxi e servizi pubblici in tutta Italia. La mobilitazione nasce a sostegno della popolazione di Gaza.
Sciopero generale, trasporti in tilt
Il settore più colpito sarà quello dei trasporti. Lo stop partirà nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre e riguarderà:
- Ferrovie: treni Trenitalia, Italo e Trenord a rischio per 24 ore, con disagi da mezzanotte fino alle 23 di lunedì.
- Trasporto pubblico locale: metro, tram e bus si fermeranno per l’intera giornata, con modalità diverse città per città.
- Marittimo e merci-logistica: anche questi comparti coinvolti con blocchi di 24 ore.
- Taxi: garantiti solo i servizi minimi, dalle 00.00 scatterà l’astensione.
Il 22 settembre è previsto lo sciopero generale per Gaza
A Milano, Atm ha confermato che il servizio di metro, tram e bus sarà garantito solo nelle fasce orarie 5:30–8:45 e 15–18.
Per la funicolare Como–Brunate, le corse saranno possibili dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.
A Napoli, l’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che Circumvesuviana, linee flegree e metropolitana nord-est saranno garantite soltanto dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.
Scuola e disagi per le famiglie
Lo sciopero riguarda anche il mondo dell’istruzione.
Le sigle Conf.S.a.i., Cisle e Conalpe hanno indetto lo stop del personale docente e Ata delle scuole pubbliche e private, oltre agli educatori degli asili nido e dei servizi per l’infanzia.
L’Usb ha aderito a sua volta alla mobilitazione, inserendo il comparto scolastico nello sciopero generale.
Per molte famiglie si prospetta dunque un lunedì complicato, con lezioni saltate e servizi ridotti.
Le motivazioni della protesta
Lo sciopero generale del 22 settembre è stato proclamato da Usb per denunciare l’“aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza” e il “blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele”.
In una nota, il sindacato parla di “genocidio del popolo palestinese” e accusa il Governo italiano e l’Unione Europea di “inerzia”, per non aver imposto sanzioni o interrotto le relazioni con Israele.
Gli altri scioperi in arrivo
La giornata del 22 settembre sarà solo l’inizio di un autunno caldo. Già fissati:
- 26 settembre: sciopero nazionale nel settore aereo, con stop di hostess e steward di Wizz Air e Volotea.
- 3 ottobre: sciopero ferroviario di 24 ore indetto dai Cobas.
- 21 ottobre: nuova astensione per i lavoratori della manutenzione Rfi.
- 11 novembre: stop nazionale dei controllori di volo Enav per 4 ore.