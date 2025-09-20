Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lunedì 22 settembre 2025 sarà una giornata di disagi per milioni di cittadini: il sindacato Usb e altre sigle hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolge trasporti, scuole, taxi e servizi pubblici in tutta Italia. La mobilitazione nasce a sostegno della popolazione di Gaza.

Sciopero generale, trasporti in tilt

Il settore più colpito sarà quello dei trasporti. Lo stop partirà nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre e riguarderà:

Ferrovie : treni Trenitalia, Italo e Trenord a rischio per 24 ore, con disagi da mezzanotte fino alle 23 di lunedì.

: treni Trenitalia, Italo e Trenord a rischio per 24 ore, con disagi da mezzanotte fino alle 23 di lunedì. Trasporto pubblico locale : metro, tram e bus si fermeranno per l’intera giornata, con modalità diverse città per città.

: metro, tram e bus si fermeranno per l’intera giornata, con modalità diverse città per città. Marittimo e merci-logistica : anche questi comparti coinvolti con blocchi di 24 ore.

: anche questi comparti coinvolti con blocchi di 24 ore. Taxi: garantiti solo i servizi minimi, dalle 00.00 scatterà l’astensione.

Il 22 settembre è previsto lo sciopero generale per Gaza

A Milano, Atm ha confermato che il servizio di metro, tram e bus sarà garantito solo nelle fasce orarie 5:30–8:45 e 15–18.

Per la funicolare Como–Brunate, le corse saranno possibili dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

A Napoli, l’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che Circumvesuviana, linee flegree e metropolitana nord-est saranno garantite soltanto dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Scuola e disagi per le famiglie

Lo sciopero riguarda anche il mondo dell’istruzione.

Le sigle Conf.S.a.i., Cisle e Conalpe hanno indetto lo stop del personale docente e Ata delle scuole pubbliche e private, oltre agli educatori degli asili nido e dei servizi per l’infanzia.

L’Usb ha aderito a sua volta alla mobilitazione, inserendo il comparto scolastico nello sciopero generale.

Per molte famiglie si prospetta dunque un lunedì complicato, con lezioni saltate e servizi ridotti.

Le motivazioni della protesta

Lo sciopero generale del 22 settembre è stato proclamato da Usb per denunciare l’“aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza” e il “blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele”.

In una nota, il sindacato parla di “genocidio del popolo palestinese” e accusa il Governo italiano e l’Unione Europea di “inerzia”, per non aver imposto sanzioni o interrotto le relazioni con Israele.

Gli altri scioperi in arrivo

La giornata del 22 settembre sarà solo l’inizio di un autunno caldo. Già fissati:

26 settembre : sciopero nazionale nel settore aereo, con stop di hostess e steward di Wizz Air e Volotea.

: sciopero nazionale nel settore aereo, con stop di hostess e steward di Wizz Air e Volotea. 3 ottobre : sciopero ferroviario di 24 ore indetto dai Cobas.

: sciopero ferroviario di 24 ore indetto dai Cobas. 21 ottobre : nuova astensione per i lavoratori della manutenzione Rfi.

: nuova astensione per i lavoratori della manutenzione Rfi. 11 novembre: stop nazionale dei controllori di volo Enav per 4 ore.