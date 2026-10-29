Sciopero generale venerdì 30 ottobre: si fermano scuola e sanità, ma Salvini impedisce lo stop ai treni

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Usb, Unione Sindacale di Base, invita a scendere in piazza i lavoratori di tutta Italia, del settore pubblico e privato. Lo sciopero generale indetto per la giornata di venerdì 30 ottobre protesta “contro il caro vita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori”. A rischio scuola, sanità e trasporti, ma è stato precettato lo stop ai treni.

I motivi dello sciopero generale

“Il 30 ottobre scioperiamo e blocchiamo tutto, ancora una volta, per dire chiaramente che i soldi vanno investiti nell’istruzione, nella sanità, nei salari, nelle pensioni e non nella guerra”.

Così si legge in una nota diffusa dall’Unione Sindacale di Base che, sulla scia delle manifestazioni delle scorse settimane, invita i lavoratori di tutte le categorie a scendere in piazza nella giornata di venerdì.

ANSA

Previste manifestazioni in almeno 50 città, distribuite su 18 regioni. I manifestanti sfileranno in corteo da Trieste a Milano, da Roma a Palermo.

Nella stessa giornata incroceranno le braccia in segno di protesta contro la guerra e il traffico di armi i lavoratori portuali di tutt’Europa.

Venerdì 30 ottobre a rischio scuola e sanità

Allo sciopero proclamato da Usb si uniscono i sindacati scolastici Usi-Cit. La protesta potrebbe coinvolgere tutto il personale scolastico con possibili interruzioni alle attività didattiche.

Ripercussioni anche sul sistema sanitario, pubblico e privato, con il possibile rallentamento di alcune prestazioni ambulatoriali non urgenti. Saranno in ogni caso garantite le prestazioni essenziali.

Coinvolto anche il settore dei trasporti marittimi e del trasporto pubblico locale, con orari e modalità definiti a livello locale.

Stop di 24 ore per il trasporto aereo, la mobilitazione inizia già dalla serata del 29 ottobre per il comparto autostradale.

Niente stop alla circolazione dei treni

Allo sciopero generale avrebbero dovuto prender parte anche i lavoratori del settore ferroviario, ma lo stop è stato impedito da una precettazione del ministero dei Trasporti.

Lo stop alla circolazione a due giorni dalla commemorazione dei defunti avrebbe impedito ai cittadini di recarsi a rendere omaggio ai propri cari.

Così, comunicano le Ferrovie dello Stato, “lo sciopero generale nazionale del personale ferroviario è stato differito ad altra data”.

Nell’intera giornata di venerdì 30 ottobre i treni circoleranno in tutto il Paese secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche previste in caso di sciopero.

Scatta l’allerta sull’ordine pubblico

A seguito degli scontri del 17 ottobre, è massima l’allerta sui cortei e le manifestazioni in programma in oltre 50 città italiane.

Le istituzioni hanno già avviato le interlocuzioni con gli organizzatori e, accanto ai servizi di controllo del territorio, si attiveranno anche controlli sulla rete, per intercettare eventuali gruppi violenti.