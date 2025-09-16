Sciopero generale venerdì 19 e lunedì 22 settembre, stop a trasporti e scuole contro il massacro a Gaza

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sono state annunciate due giornate di scioperi generali in solidarietà a Gaza, la prima è il 19 settembre 2025 e la seconda lunedì 22 settembre 2025. Cgil fa sapere che la mobilitazione è per protestare contro “il massacro e la deportazione del popolo palestinese”.

Lo sciopero generale della Cgil

La Cgil ha indetto la mobilitazione per venerdì 19 settembre. Nella nota si legge che la logica della guerra e del riarmo “è un pericolo”.

Il segretario generale Maurizio Landini ha detto che quello che sta succedendo a Gaza con “un’azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti”.

ANSA

Una stazione vuota a causa di uno sciopero

La giornata di protesta prevede da parte delle categorie anche la proclamazione di ore di sciopero. L’obiettivo è chiedere che “i governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro. Bisogna fermare il governo Netanyahu e la folle corsa al riarmo“.

Poiché “i tempi sono strettissimi“, ha spiegato Landini, lo sciopero di venerdì 19 settembre non riguarderà i servizi pubblici essenziali regolati dalla legge 146, come i trasporti, la scuola e la sanità, per i quali l’astensione va

proclamata con un anticipo più ampio.

Le categorie dei settori privati decideranno invece il pacchetto di ore di sciopero. Le iniziative saranno a livello territoriale, anche prevedendo assemblee, presidi e manifestazioni.

Lo sciopero del 22 settembre

I sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per lunedì 22 settembre che coinvolgerà il trasporto locale, il personale delle ferrovie e della logistica, i lavoratori portuali, delle scuole e delle università.

Le sigle che hanno aderito alla mobilitazione per manifestare la propria solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza sono Usb (Unione Sindacale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Adl Varese e Sgb (Sindacato Generale di Base).

A seconda della partecipazione, lo sciopero avrà ricadute sul trasporto locale, dal Nord al Sud Italia.

Chi si ferma e quando

In Emilia-Romagna, T-Per fa sapere che l’agitazione coinvolgerà i servizi automobilistici e filoviari di Bologna e Ferrara (bus e corriere): nel rispetto delle fasce di garanzia, lo sciopero si svolgerà dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

A Torino sono previsti blocchi diffusi in città dalle 11 per effetto della mobilitazione, mentre alle 18 ci sarà anche corteo in piazza Castello.

Lo sciopero non riguarda il settore aereo e aeroportuale, prende parte invece alla mobilitazione di 24 ore il personale marittimo, delle merci e della logistica, oltre ai taxi e alle ferrovie. Il personale ferroviario incrocerà le braccia dalle 21 del 21 settembre fino alle 21 del giorno successivo. Analogamente i lavoratori delle autostrade faranno sciopero 24 ore dalle 22 del 21 settembre alle 22 del 22 settembre.

I sindacati di base hanno coinvolto anche il personale di scuole e università. Per manifestare il proprio sostegno, in molte università sono stati organizzati sit-in e presidi, e anche i collettivi studenteschi aderiranno alla giornata di mobilitazione.