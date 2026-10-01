Sciopero generale venerdì 2 ottobre contro rincari benzina e stipendi bassi, si fermano treni, scuola e sanità

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per la giornata di venerdì 2 ottobre 2026 la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (Csle), con l’adesione della Fi-si, ha indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. La mobilitazione plurisettoriale coinvolgerà la scuola, la sanità, gli enti locali e le Forze dell’Ordine, chiedendo l’abbassamento dei prezzi dei carburanti e l’adeguamento degli stipendi al costo della vita, con i treni a rischio stop dalle 11 alle 14.

Le motivazioni dello sciopero generale del 2 ottobre

La giornata di venerdì 2 ottobre 2026 apre un mese denso di mobilitazioni sindacali con il primo sciopero generale organizzato dalla Csle e supportato dalla Fi-si.

Le ragioni della protesta risiedono nel forte calo del potere d’acquisto dei lavoratori e nei recenti rincari, con richieste esplicite orientate all’abbassamento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari, al taglio della pressione fiscale e all’aumento degli stipendi.

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A queste rivendicazioni si aggiungono le istanze per l’indipendenza energetica e il sostegno alle imprese italiane. L’astensione dal lavoro riguarda l’intera giornata per il settore pubblico e privato, toccando la scuola, la sanità, i metalmeccanici, la vigilanza privata, gli enti locali, le forze dell’ordine, i marittimi, l’agricoltura e l’allevamento.

Disagi nella scuola e nella sanità

Per l’intero arco della giornata di venerdì 2 ottobre le lezioni e i servizi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado potrebbero subire forti riduzioni o cancellazioni.

Tutto il comparto dell’Istruzione e della Ricerca rientra infatti nella protesta, spingendo le singole scuole a verificare preventivamente le adesioni del personale docente e Ata per informare le famiglie sulle eventuali modifiche d’orario.

Disagi e possibili rallentamenti delle prestazioni ordinarie e delle attività agli sportelli sono attesi anche nel settore della sanità pubblica e privata e negli uffici degli enti locali, pur rimanendo sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge.

Le modifiche agli orari dei treni

A differenza degli altri comparti, il settore del trasporto ferroviario si fermerà per una durata ridotta di tre ore, dalle 11:00 alle 14:00 di venerdì 2 ottobre.

L’astensione potrà interessare sia i convogli ad alta velocità e a lunga percorrenza (per i quali Trenitalia assicura la lista delle corse garantite) sia il trasporto regionale Trenord e le linee locali, esponendo i pendolari a possibili cancellazioni e ritardi al di fuori delle fasce protette.

La mobilitazione di venerdì rappresenta solo l’avvio di una lunga serie di blocchi calendarizzati per tutto il mese di ottobre, che coinvolgeranno i trasporti urbani a Milano, Genova e Firenze, il personale navigante di EasyJet e i Vigili del Fuoco, fino al secondo sciopero generale nazionale proclamato da Usi-Cit per il 30 ottobre.