Sciopero generale venerdì 2 ottobre contro rincari benzina e stipendi bassi, si fermano treni, scuola e sanità
Benzina e stipendi, venerdì 2 ottobre scatta lo sciopero generale: a rischio scuola, sanità e trasporti, con i treni che si fermeranno per tre ore
Per la giornata di venerdì 2 ottobre 2026 la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (Csle), con l’adesione della Fi-si, ha indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. La mobilitazione plurisettoriale coinvolgerà la scuola, la sanità, gli enti locali e le Forze dell’Ordine, chiedendo l’abbassamento dei prezzi dei carburanti e l’adeguamento degli stipendi al costo della vita, con i treni a rischio stop dalle 11 alle 14.
- Le motivazioni dello sciopero generale del 2 ottobre
- Disagi nella scuola e nella sanità
- Le modifiche agli orari dei treni
Le motivazioni dello sciopero generale del 2 ottobre
La giornata di venerdì 2 ottobre 2026 apre un mese denso di mobilitazioni sindacali con il primo sciopero generale organizzato dalla Csle e supportato dalla Fi-si.
Le ragioni della protesta risiedono nel forte calo del potere d’acquisto dei lavoratori e nei recenti rincari, con richieste esplicite orientate all’abbassamento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari, al taglio della pressione fiscale e all’aumento degli stipendi.
A queste rivendicazioni si aggiungono le istanze per l’indipendenza energetica e il sostegno alle imprese italiane. L’astensione dal lavoro riguarda l’intera giornata per il settore pubblico e privato, toccando la scuola, la sanità, i metalmeccanici, la vigilanza privata, gli enti locali, le forze dell’ordine, i marittimi, l’agricoltura e l’allevamento.
Disagi nella scuola e nella sanità
Per l’intero arco della giornata di venerdì 2 ottobre le lezioni e i servizi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado potrebbero subire forti riduzioni o cancellazioni.
Tutto il comparto dell’Istruzione e della Ricerca rientra infatti nella protesta, spingendo le singole scuole a verificare preventivamente le adesioni del personale docente e Ata per informare le famiglie sulle eventuali modifiche d’orario.
Disagi e possibili rallentamenti delle prestazioni ordinarie e delle attività agli sportelli sono attesi anche nel settore della sanità pubblica e privata e negli uffici degli enti locali, pur rimanendo sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge.
Le modifiche agli orari dei treni
A differenza degli altri comparti, il settore del trasporto ferroviario si fermerà per una durata ridotta di tre ore, dalle 11:00 alle 14:00 di venerdì 2 ottobre.
L’astensione potrà interessare sia i convogli ad alta velocità e a lunga percorrenza (per i quali Trenitalia assicura la lista delle corse garantite) sia il trasporto regionale Trenord e le linee locali, esponendo i pendolari a possibili cancellazioni e ritardi al di fuori delle fasce protette.
La mobilitazione di venerdì rappresenta solo l’avvio di una lunga serie di blocchi calendarizzati per tutto il mese di ottobre, che coinvolgeranno i trasporti urbani a Milano, Genova e Firenze, il personale navigante di EasyJet e i Vigili del Fuoco, fino al secondo sciopero generale nazionale proclamato da Usi-Cit per il 30 ottobre.