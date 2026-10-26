Sciopero generale venerdì 30 ottobre, stop di 24 ore per i treni mentre quello degli aerei rischia di slittare

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo sciopero generale indetto da Usb per venerdì 30 ottobre causerà forti disagi nei servizi pubblici e nel trasporto locale. La protesta vedrà lo stop di 24 ore per i treni, mentre per gli aerei resta l’incertezza legata ai vincoli normativi sulle franchigie previsti da Enac. In tutta Italia sono previste manifestazioni e cortei di protesta.

Sciopero generale il 30 ottobre: le motivazioni della protesta

La giornata di mobilitazione nazionale del 30 ottobre 2026 è stata indetta da Usb e USI-CIT per protestare contro l’aumento dell’inflazione, il calo del potere d’acquisto dei salari e la prosecuzione delle politiche di riarmo.

Il sindacato chiede interventi urgenti come aumenti retributivi veri, la reintroduzione della scala mobile, il blocco dei prezzi sui beni di prima necessità e la riduzione dell’Iva sui consumi primari.

Accanto alle astensioni dal lavoro nei settori della scuola, della sanità e degli uffici pubblici, Usb ha organizzato cortei e presidi in oltre quaranta città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Genova, coinvolgendo anche i movimenti studenteschi e diverse realtà sociali. L’attenzione delle autorità per l’ordine pubblico resta elevata per il rischio di possibili infiltrazioni o disordini in piazza.

Gli orari dello sciopero dei treni e la situazione dei bus

Per la rete ferroviaria nazionale, che comprende i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord, lo sciopero scatterà alle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre e si concluderà alle 20:59 di venerdì 30 ottobre.

Durante l’astensione circoleranno i treni a mezza e lunga percorrenza inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti, mentre le corse sostitutive (come il Malpensa Express) saranno coperte da autobus diretti senza fermate intermedie.

Per il Trasporto Pubblico Locale la gestione varia su scala cittadina, salvaguardando comunque le fasce di garanzia per i pendolari. A Roma la rete Atac e Cotral sarà garantita solo fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. A Milano, invece, il personale dell’azienda cittadina Atm non aderirà alla protesta del 30 ottobre, limitando i disagi della mobilità al comparto ferroviario regionale.

I possibili rinvii aerei

Nel settore aereo l’astensione di 24 ore programmata da Usb da mezzanotte alle 23:59 del 30 ottobre deve fare i conti con i vincoli normativi vigenti.

La Commissione di Garanzia ed Enac evidenziano infatti che la data ricade nel periodo di franchigia compreso tra il 30 ottobre e il 5 novembre, finestra temporale durante la quale non possono essere effettuati scioperi nel comparto dell’aviazione civile per tutelare i flussi dei viaggiatori.

Nonostante il richiamo della Commissione che ha chiesto l’esclusione del settore trasporto aereo, Usb ha inizialmente confermato l’indizione della protesta, lasciando aperti possibili slittamenti o sanzioni. Qualora i voli dovessero essere confermati, resterebbero comunque protette per legge le fasce orarie di garanzia antimeridiane e pomeridiane dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.