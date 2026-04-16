Sciopero giornalisti 16 aprile in Rai e Mediaset, come cambia la programmazione da Mattino 5 ad Affari Tuoi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 16 aprile i giornalisti di Rai e Mediaset sono in sciopero per il rinnovo del contratto scaduto da dieci anni. La protesta causa tagli ai telegiornali e modifiche ai programmi come Mattino Cinque e Affari Tuoi. La Fnsi denuncia salari erosi dall’inflazione e mancanza di regole sull’IA, mentre la Fieg chiede maggiore flessibilità per garantire la sostenibilità delle aziende editoriali.

Sciopero dei giornalisti Rai e Mediaset il 16 aprile

Nella giornata di oggi – giovedì 16 aprile 2026 – è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolge i giornalisti delle principali testate.

L’astensione, indetta dalla Fnsi, vede l’adesione dei professionisti di Rai e Mediaset, portando a modifiche sostanziali nei palinsesti. Come riportato da Fanpage, il servizio pubblico garantirà solo edizioni ridotte dei telegiornali, come Tg1 e Tg2, senza la messa in onda di servizi.

ANSA

In casa Mediaset, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno annunciato cambi per Mattino Cinque: “Diamo l’appuntamento per domani mattina, ma cambieremo orario. Saremo un po’ in anticipo, verso le 8.15”. La decisione è legata alla riduzione del Tg5, che precede il contenitore mattutino. Il coinvolgimento dei professionisti tocca indirettamente anche l’access prime time di Affari Tuoi su Rai 1.

1Mattina News, sulla prima rete, è andato in onda con un formato fatto di spezzoni di puntate passate, quindi non in diretta.

Sempre su Rai 1, Storie Italiane – che racconta la cronaca nera e si basa sul lavoro degli inviati nei luoghi del Paese – ha lasciato spazio a Linea Verde Italia.

I motivi dello sciopero

Le ragioni della protesta risiedono nel mancato rinnovo del contratto Fnsi-Fieg, scaduto da dieci anni. Nel comunicato sindacale si legge: “Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione”.

I lavoratori lamentano anche l’assenza di regole per l’uso dell’IA. L’Usigrai, aderendo allo sciopero, ha ribadito la necessità di rispondere alle nuove modalità dell’informazione e alla perdita del potere d’acquisto.

Di contro, la Fieg ha rappresentato “la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza”. Secondo gli editori, l’attuale contratto presenta rigidità insostenibili che ostacolerebbero la competitività delle aziende nel mercato attuale.

L’impatto sui tg

Oltre alla TV, la mobilitazione tocca il settore radiofonico della Rai, con i notiziari limitati a edizioni di soli 6 minuti.

Le emittenti assicurano la copertura minima nelle fasce di maggiore ascolto, come le 13:00 e le 20:00. “Domani quindi saremo in diretta alle 8.15”, hanno ribadito i conduttori di Canale 5 per avvisare il pubblico del cambio di orario legato allo sciopero dei giornalisti.

Episodi simili si erano già verificati lo scorso marzo, causando lo slittamento della prima serata e numerose polemiche tra i telespettatori. Per questa giornata del 16 aprile, i sindacati sottolineano che “dignità e futuro dell’informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale”.

Programmi saltati anche su La7

Niente approfondimenti nemmeno su La7, coi format giornalistici da Omnibus a Coffee Break fino a L’aria che tira – sostituiti da documentari o film (al posto di David Parenzo è andato in onda Il medico della mutua con Alberto Sordi).

Dalla giornata di domani, 17 aprile, la programmazione regolare dovrebbe riprendere regolarmente su tutte le reti nazionali.