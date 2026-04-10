Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: "Continua a non pagare una parte dei compensi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

I giornalisti de La7 hanno proclamato uno sciopero per denunciare le condizioni economiche e contrattuali all’interno dell’emittente. La protesta è stata annunciata dal Comitato di redazione con una nota diffusa il 9 aprile 2026, in cui si spiega che l’astensione dal lavoro è prevista per venerdì 10 aprile.

Sciopero giornalisti La7, i motivi della mobilitazione

Secondo quanto riportato nella comunicazione, la mobilitazione nasce dalla richiesta di un corretto riconoscimento economico e dall’applicazione delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro.

“In un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi, i giornalisti chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”, si legge nella nota.

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Il Comitato di redazione denuncia, inoltre, il ricorso a compensi forfettari considerati troppo bassi rispetto a quanto previsto dagli accordi.

“Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi”, le parole riportate nella nota diffusa.

Un altro punto riguarda i compensi per il lavoro domenicale.

Secondo i giornalisti, una parte di queste somme non verrebbe corrisposta.

“L’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani”, afferma il Cdr, ricordando che su questo tema si è espressa anche la Corte di Cassazione.

Il tema del precariato nella redazione

Oltre alla questione economica, la protesta riguarda anche la stabilità occupazionale.

I giornalisti chiedono un piano di assunzioni a tempo indeterminato per i colleghi precari.

Secondo il Cdr, il lavoro dei collaboratori è fondamentale per il funzionamento dell’emittente.

“Il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete”, si legge nella nota.

La presenza di una quota significativa di precari viene indicata come una criticità strutturale, soprattutto nei programmi che fanno parte stabilmente dell’offerta televisiva.

I risultati conseguiti e il mancato riconoscimento per i giornalisti

Nella ricostruzione fornita dal Comitato di redazione emerge anche un contrasto tra i risultati economici dell’azienda e la situazione dei giornalisti.

La7 viene descritta come una realtà in crescita, con ascolti elevati e un ruolo centrale nel gruppo editoriale guidato da Urbano Cairo.

Secondo il Cdr, questo successo non si tradurrebbe in un miglioramento delle condizioni per la redazione.

“Azionisti, dirigenti e star festeggiano, ma per i giornalisti non c’è alcun riconoscimento”, viene evidenziato.

Il sostegno della Fnsi

Alla protesta si è affiancata la Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), che ha espresso sostegno ai giornalisti de La7.

Il sindacato ha sottolineato che il mancato pagamento corretto delle domeniche rappresenta “la violazione di un diritto”, richiamando anche le indicazioni della Corte di Cassazione.

Secondo la Fnsi, anche il ricorso a forfait non adeguati rappresenta un problema, in quanto “indebolisce il contratto”.

“Ci auguriamo che l’azienda, insieme ad un piano di stabilizzazione dei precari, trovi il modo di correggere le sue posizioni”, ha dichiarato il sindacato, come riportato sul sito ufficiale della Federazione.

Sciopero giornalisti La7, il precedente di luglio 2025

Fanpage ricorda che una protesta simile si era verificata a luglio 2025, quando il Comitato di redazione aveva reso pubbliche le criticità interne.

In quella occasione era intervenuta anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

“Per i giornalisti con le retribuzioni più basse nel loro settore non c’è alcun riconoscimento. Anzi: il contratto nazionale di lavoro e gli ormai remoti accordi aziendali non sono applicati correttamente o, per i neoassunti, sono elusi, con il ricorso a forfait irrisori”, le parole diffuse all’epoca in una nota del Comitato di Redazione.